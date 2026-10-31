Ricardo Kaká a adressé un message aux supporters de l'AC Milan avant le grand derby de ce soir face à l'Inter, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Italie, une rencontre bien particulière pour la légende brésilienne.

Le premier but inscrit par Kaká avec Milan l'avait justement été contre l'Inter, en octobre 2003, un match qui s'était terminé sur le score de 3-2 en faveur des Rossoneri. Il espère rééditer cet exploit ce soir.

Au-delà du prestige du « Derby della Madonnina », cette soirée sera également spéciale en raison de ce qui se déroulera avant la rencontre. Kaká sera en effet honoré par son intronisation au Hall of Fame du club, et recevra son trophée devant les tribunes du stade San Siro remplies à craquer.

Plus tôt dans l'après-midi, l'AC Milan a publié sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle Kaká dévoile une « lettre d'amour » au derby de la colère, ainsi qu'une vidéo le montrant en train de saluer les supporters dans la rue.

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Kaká a écrit : « Chers amoureux du Milan, le derby restera gravé dans ma mémoire, et y inscrire mon premier but fut un sentiment vraiment unique. Certains instants magiques sont inoubliables, et certaines formes d'amour ne s'éteignent jamais. » Il a ajouté : « Forza Milan ! »

L'Inter occupe la tête du championnat d'Italie avec 25 points, tandis que Milan pointe à la cinquième place avec 18 points à son actif.

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