Le Real Madrid a entamé la nouvelle ère de José Mourinho d'une manière inhabituelle : le club s'est contenté de présenter son entraîneur portugais lors d'une cérémonie privée, loin des supporters et des médias, une démarche qui marque une rupture nette avec une tradition bien ancrée que la Maison Blanche avait l'habitude de suivre pour ses recrues et ses staffs techniques.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Real Madrid a organisé sa première cérémonie de bienvenue privée cet été, avec Mourinho en vedette, après que ce dernier a signé un contrat courant jusqu'en 2029. Le club n'a toutefois pas présenté l'événement de manière traditionnelle et s'est limité à diffuser des images de la cérémonie de signature sur sa chaîne de télévision, sans conférence de presse ni possibilité pour les médias d'écouter l'entraîneur portugais.

Cette approche s'inscrit dans une décision prise par Florentino Pérez, président du Real Madrid, de modifier la manière de présenter les nouvelles recrues cet été, après avoir choisi de se contenter de cérémonies privées au lieu d'organiser des présentations publiques devant les supporters, une première à laquelle le club n'était pas habitué ces dernières années.

D'ordinaire, les grandes recrues bénéficiaient d'un accueil populaire au stade Santiago-Bernabéu, en particulier lorsqu'il s'agissait de noms de calibre mondial, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé il y a deux ans, lorsque le club avait ouvert les portes du stade aux supporters pour célébrer l'arrivée de la star française.

Mais cette fois, la scène ne se répétera pas avec les nouvelles recrues du Real Madrid, parmi lesquelles Yan Diomandé et Marc Cucurella, bien que Diomandé soit considéré comme l'une des plus grandes signatures du club cet été et la plus chère de l'histoire de l'équipe selon les rapports, à l'exception du transfert d'Eden Hazard.

La direction de Pérez a choisi d'appliquer cette nouvelle politique dès l'arrivée de Mourinho, revenu au Real Madrid pour diriger le projet sportif après la victoire du président lors des dernières élections et la mise en œuvre d'une série de changements dans l'effectif, faisant de l'entraîneur portugais la première grande personnalité à être soumise à cette nouvelle méthode de présentation du club.

Mourinho n'a fait aucune déclaration lors de la cérémonie de présentation, et l'événement n'est pas apparu de manière visible sur les comptes officiels du Real Madrid sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé le quotidien « Sport » à qualifier l'occasion de « présentation fantôme », en référence à l'absence de présence médiatique et populaire.

Ainsi, les supporters du Real Madrid et les médias devront attendre le vendredi 21 août pour entendre Mourinho s'exprimer pour la première fois en tant qu'entraîneur de l'équipe, lors de la conférence de presse qui précède le match d'ouverture face à l'Espanyol en Liga.