Vidéo : Ashour ouvre le score pour l’Égypte face à l’Australie et égale le record de Salah

Imam Ashour a inscrit une nouvelle page dans l'histoire du football égyptien en ouvrant le score pour les Pharaons face à l'Australie à la 13^e minute, ce vendredi soir, lors du match des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, au stade de Dallas aux États-Unis.

Il porte ainsi son total à deux buts dans cette édition, devenant le troisième Égyptien à marquer deux fois lors d’une même Coupe du monde après Mohamed Salah en 2018 et Abdel Rahman Fawzi en 1934, record absolu pour les Pharaons.

L’ancien milieu de terrain du Zamalek devient le deuxième joueur de l’histoire des Pharaons à marquer en phase à élimination directe de la Coupe du monde, après Abdel Rahman Fawzi, auteur d’un doublé lors de la défaite 4-2 contre la Hongrie en 1934.

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Ashour avait ouvert son compteur buts face à la Belgique le mois dernier, lors du match nul 1-1 de la première journée du groupe 7.

Mohamed Salah reste toutefois le meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte en Coupe du monde, avec trois réalisations à son actif.

Les Pharaons ont terminé deuxième du groupe avec 5 points, à la différence de buts derrière la Belgique, et se sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

Le vainqueur de ce duel affrontera en huitièmes de finale le gagnant de la rencontre Argentine-Cap-Vert.



