Vidéo : après un coup précoce de Casemiro, Messi échoue à sauver l'Inter Miami

L'Inter Miami s'est incliné sur la pelouse des New York Red Bulls sur le score de 2-0, en MLS, lors d'un match qui a vu Lionel Messi entrer en jeu depuis le banc des remplaçants.

L'Inter Miami a encaissé un coup précoce sur un but contre son camp inscrit par Casemiro à la septième minute, avant que le Suédois Emil Forsberg ne creuse l'avance des locaux d'un deuxième but dans le temps additionnel, scellant la rencontre à la 91e minute, après une passe de Cameron Harper.

L'Inter Miami a souffert d'erreurs dans la relance depuis l'arrière, ce qui a offert à son adversaire des occasions répétées de menacer, tandis que le gardien canadien Dayne St. Clair a contribué à limiter la défaite par des arrêts importants, notamment devant Ronald Donkor, le Mexicain Jorge Ruvalcaba et Eric Maxim Choupo-Moting.

Messi, entré à la place de Rickelmi Felippe à la 56e minute, a tenté de ramener son équipe dans le match, et l'Inter Miami a bien failli égaliser à la 84e minute, lorsque Ethan Horvath a repoussé une tentative de Santiago Morales, avant que la frappe du Vénézuélien Telasco Segovia ne vienne heurter la barre transversale.

Mais cette occasion manquée s'est transformée en coup de grâce, après que Forsberg a inscrit le deuxième but dans les ultimes instants.

Malgré la défaite, l'Inter Miami occupe la deuxième place de la Conférence Est avec 55 points, accusant un retard de 15 points sur Nashville, qui a mathématiquement remporté le Supporters' Shield, décerné à l'équipe affichant le meilleur bilan de la saison régulière, à la suite de sa victoire 2-0 face à Montréal, selon le journal Mundo Deportivo.

Nashville a atteint les 70 points à trois matchs de la fin de la saison, décrochant ainsi le titre pour la première fois de son histoire.