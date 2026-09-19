Le conseil d'administration du club de Zamalek, présidé par Hussein Labib, a annoncé être parvenu à un accord définitif concernant le transfert du Brésilien Juan Alvina Bezerra vers les rangs de Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis, mettant ainsi un terme au parcours du joueur avec le club blanc après une seule saison au sein de la forteresse blanche.

Bezerra avait été absent de la période de préparation de Zamalek et s'était également tenu à l'écart des matchs de l'équipe, après avoir manifesté son désir de partir durant l'actuelle fenêtre de transferts estivale, ce qui avait compliqué sa situation avec le club au début de la nouvelle saison.

Le joueur brésilien est rentré au Caire samedi dernier, après une période d'absence des entraînements de Zamalek, dans un contexte marqué par sa volonté de vivre une nouvelle expérience en dehors du club, avant que les négociations avec Shabab Al-Ahli ne prennent une tournure définitive ces derniers jours.

Zamalek avait auparavant accepté que Bezerra se rende aux Émirats afin de passer la visite médicale, en vue de finaliser les formalités de son transfert vers Shabab Al-Ahli, avant que le club blanc n'annonce officiellement ce samedi la conclusion de l'accord.

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Zamalek a déclaré dans un communiqué officiel : « Le conseil d'administration du club de Zamalek, présidé par Hussein Labib, annonce être parvenu à un accord concernant le transfert du Brésilien Juan Bezerra vers le club émirati de Shabab Al-Ahli Dubaï, et ce après la réalisation des exigences fixées par Zamalek au début des négociations durant la fenêtre de transferts estivale de cette année. »

Bezerra a disputé 44 matchs avec Zamalek la saison dernière dans les différentes compétitions, inscrivant 8 buts et délivrant 12 passes décisives à ses coéquipiers, offrant des prestations remarquables lors de sa première saison avec l'équipe.

Le Brésilien a contribué, par ses buts et ses passes décisives, au parcours de Zamalek dans les différentes compétitions, avant que son expérience ne prenne rapidement fin en raison de son désir de partir. Bezerra a été sacré avec Zamalek champion du Championnat d'Égypte de première division la saison dernière, remportant ainsi son premier titre sous le maillot du club blanc.









De son côté, le compte officiel de Shabab Al-Ahli a écrit : « Ils ont cherché la date de l'annonce… Dubaï en est l'adresse. »











