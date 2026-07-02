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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Vidéo : après la remontada de l'Angleterre, l'entraîneur du Congo apprend en direct le décès de son père

S. Desabre
Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
France
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur l’entraîneur français.

La conférence de presse de l’entraîneur de la sélection de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a viré à l’instant d’émotion après l’annonce, à l’issue de son intervention devant les médias, du décès de son père.

Alors qu’il répondait aux questions des journalistes au sujet de la rencontre disputée à Atlanta, le responsable de la communication de la sélection est intervenu pour annoncer cette triste nouvelle et présenter ses condoléances à l’entraîneur devant l’assistance.

Le responsable de la communication a alors pris la parole : « Merci à vous tous. Nous tenons à vous informer que l’entraîneur a perdu son père, et nous lui adressons nos sincères condoléances. »

Sous le choc, Désabre s’est interrompu quelques instants avant de simplement murmurer « merci », puis de quitter la salle de conférence de presse.

On ignore si l’entraîneur français avait été informé du décès avant l’annonce officielle ou s’il l’a appris en direct.

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Les Congolais, qui avaient ouvert le score par Brian Sibenga, ont finalement quitté la compétition après la double réalisation de Harry Kane, malgré la performance solide du gardien Lionel Mpasi.

Malgré l’amertume de l’élimination, Desabre a exprimé sa fierté quant à la prestation de ses joueurs tout au long de la compétition, soulignant que l’équipe avait acquis une expérience précieuse pour l’avenir.

« Nous sommes déçus car nous croyions en notre capacité à nous qualifier », a-t-il déclaré. « Il nous a peut-être manqué un peu d’expérience dans les derniers instants, mais c’est ça, le football. »

Il a ajouté : « Nous apprenons, nous continuons à progresser et nous avançons sereinement. Nous nous sommes battus avec l’esprit du peuple congolais et nous avons livré un bon match face à l’une des meilleures équipes du monde ; c’est ce que nous retiendrons avant tout de cette participation. »

Desabre a déjà inscrit son nom dans l’histoire en qualifiant la République démocratique du Congo pour la première fois depuis 1974, époque où le pays évoluait encore sous le nom de Zaïre. Il a ensuite permis aux siens de franchir le premier tour grâce à une victoire 3-1 face à l’Ouzbékistan.

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