Vidéo : après la nomination de Postecoglou, Al-Da’i ironise : « Que Dieu vienne en aide à Al-Nassr ! »

Mohamed Al-Da’ei, légende d’Al-Hilal et du football saoudien, a accueilli avec une pointe d’ironie la nomination de l’Australien Ange Postecoglou au poste de directeur technique d’Al-Nassr, voisin et rival historique, pour la saison à venir.

Le club a officialisé vendredi la venue de l’Australien, qui succède au Portugais Jorge Jesus et s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Commentant cette nouvelle, Al-Da’ei a déclaré lors de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia » : « Postecoglou est un entraîneur confirmé, et l’école australienne a désormais une réelle avance. »

Il a ajouté : « Nous avons vu que les entraîneurs espagnols et italiens n’apportaient rien, mais Jesus était portugais, et l’école a désormais changé ; cela demande du temps, car on passe d’une école à une autre. Que Dieu aide Al-Nassr. »

Il a expliqué : « La saison dernière, Simone Inzaghi a pris les rênes d’Al-Hilal et a complètement changé de système, mais cela n’a pas fonctionné, car la diversité des écoles de jeu pose problème. »

Et d’ajouter : « Quand l’équipe s’appuie sur un schéma 4-4-2 ou 4-5-1, puis qu’un nouvel entraîneur arrive et mise sur trois défenseurs centraux, ce n’est pas possible. »

Rappelons que Jesus avait annoncé son départ d’Al-Nassr à l’issue de la saison dernière, après avoir mené l’équipe au titre de champion de la Ligue saoudienne, un sacre attendu depuis sept ans.