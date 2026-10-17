Naples a poursuivi sa chute cette saison, après avoir concédé une nouvelle défaite en Serie A sur la pelouse de Venise (1-0), dans le cadre de la septième journée, ce samedi après-midi.

L'équipe de l'entraîneur Massimiliano Allegri a perdu son cinquième match sur ses neuf premières rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour deux victoires et un match nul.

Naples signe ainsi son pire début de saison depuis l'exercice 2001-2002. Lors de cette saison-là, le club évoluait en deuxième division italienne et avait obtenu deux victoires et deux nuls contre cinq défaites sur ses neuf premiers matches, sous la direction de l'entraîneur italien Luigi De Canio.

Ce scénario met une forte pression sur Allegri, appelé à redresser la barre, d'autant qu'il a vécu une période difficile la saison dernière avec Milan, qui a privé le club d'une participation à la Ligue des champions et coûté son poste au technicien italien.

Avec cette deuxième défaite consécutive en Serie A, la troisième de rang toutes compétitions confondues, Naples reste bloqué à 10 points et occupe provisoirement la neuvième place.