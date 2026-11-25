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Au football, on a l'habitude de voir le gardien comme le dernier rempart de la défense, celui qui empêche les buts. Mais Alisson Becker a complètement brisé cette règle et écrit un nouveau chapitre de l'histoire de Liverpool, en devenant un passeur décisif, et pas seulement le gardien de la cage.

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La soirée placée sous le signe de la victoire de Liverpool face au Club Bruges s'est finalement transformée en celle d'Alisson Becker, qui a capté toute la lumière grâce à une nouvelle passe décisive. Le Brésilien porte ainsi son total à 4 passes décisives sous le maillot de Liverpool, un chiffre qu'aucun gardien n'avait atteint dans l'histoire du club, ni même dans l'histoire de la Premier League.

Liverpool s'est logiquement imposé face aux Belges du Club Bruges, ce mercredi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais après la rencontre, les discussions ne portaient pas seulement sur la victoire : elles tournaient surtout autour de la statistique historique signée par le gardien brésilien.

Alexander Isak a ouvert le score pour Liverpool à la 13e minute, avant que Florian Wirtz ne double la mise (79e). L'équipe a confirmé sa nette supériorité tout au long du match, en s'appuyant sur son organisation défensive, sa rapidité en transition offensive et sa maîtrise du milieu de terrain, tout en empêchant le Club Bruges de construire des attaques dangereuses.

Mais le moment qui restera dans les mémoires est survenu en fin de match, lorsqu'Alexander Isak a inscrit le troisième but de Liverpool à la 82e minute, sur une passe décisive du gardien Alisson Becker. Une action qui a confirmé que le portier brésilien n'est pas un simple gardien, mais un footballeur complet.

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Grâce à cette passe, Alisson Becker a atteint sa quatrième passe décisive sous le maillot de Liverpool, inscrivant son nom en lettres d'or dans les annales du club, selon le compte officiel de « Liverpool » sur « X ».

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L'histoire d'Alisson avec les passes décisives a commencé le 19 janvier 2020, lorsqu'il a offert un but à Mohamed Salah face à Manchester United en Premier League, lors d'un match que les supporters de Liverpool n'oublieront jamais. Ce jour-là, il a prouvé qu'un gardien pouvait être une clé de l'attaque, et pas seulement de la protection.

Alisson a ensuite récidivé le 19 février 2022, en délivrant une passe décisive à l'Égyptien face à Norwich City en Premier League. Il a ainsi confirmé que ce qui s'était passé contre United n'était pas un hasard, mais bien le fruit d'un véritable talent et d'une capacité exceptionnelle à lire le jeu.

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Le 16 octobre 2022, la troisième passe décisive a, elle aussi, été destinée à Mohamed Salah, cette fois face à Manchester City en Premier League, dans l'une des plus grandes affiches du championnat. Alisson a alors prouvé qu'il était un gardien de classe mondiale, capable de changer le cours des grands matchs d'une seule passe précise.

Quant à la quatrième passe décisive, elle est intervenue ce mercredi soir, pour l'attaquant suédois Alexander Isak, face au Club Bruges en Ligue des champions. Il s'agit de la première passe décisive d'Alisson dans la compétition européenne, qui vient compléter ce quatuor historique.

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Cette statistique n'est pas qu'un simple chiffre : elle témoigne de l'évolution considérable du rôle du gardien de but dans le football moderne. Le gardien n'est plus seulement chargé d'arrêter les tirs, il doit désormais participer à la construction du jeu, créer des occasions et lancer les contre-attaques.

Alisson Becker est le meilleur exemple de cette évolution. Il possède une capacité rare à jouer de longs ballons précis, à lire les déplacements de ses coéquipiers et à envoyer la passe au moment idéal, exactement comme les meilleurs meneurs de jeu du monde.

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Avec cet exploit, Alisson adresse un message clair à tous : un gardien peut lui aussi être une star offensive, et la passe décisive n'est pas l'apanage des attaquants et des milieux de terrain.