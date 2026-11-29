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Le Deportivo Alavés a profité de sa victoire surprise contre le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu pour adresser un message moqueur au club merengue, après avoir mis fin à sa série de succès et lui avoir infligé une défaite douloureuse devant son public.

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Alavés a décroché une précieuse victoire 2-1 face au Real Madrid samedi soir, lors de la 14e journée de Liga, un résultat qui a mis un terme à une série de 10 matchs consécutifs sans défaite du club merengue, toutes compétitions confondues.

La moquerie d'Alavés est venue de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, après avoir fait tomber l'équipe de l'entraîneur portugais José Mourinho dans son antre. Le club a profité du résultat pour souligner la valeur de l'exploit réalisé face aux Merengues.

Alavés a publié sur son compte Facebook une vidéo montrant un cheval portant l'écusson du club, assis sur une « machine à laver » devant le stade « Santiago Bernabéu ».

Dans la vidéo, on voit ensuite le cheval quitter le Bernabéu sur un « scooter », emportant avec lui les trois points.

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Alavés a accompagné la vidéo de ce message : « 90 minutes au Bernabéu, c'est très long ». Une pique ironique, puisqu'elle renvoie à la croyance tenace selon laquelle le Real est capable de revenir dans les matchs et de renverser les situations jusqu'aux dernières secondes, un argument dont il a l'habitude de se servir pour décourager ses adversaires dans son stade.

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Mais cette fois, Alavés a décidé d'inverser les rôles. Après avoir résisté aux assauts du Real Madrid et quitté la capitale espagnole avec les trois points, le club a repris la célèbre formule pour se moquer de l'équipe locale.

Alavés avait ouvert le score à la 22e minute : Toni Martínez a profité d'une erreur défensive de Dean Huijsen, avant que Mariano Díaz ne suive le ballon et ne le pousse au fond des filets pour donner l'avantage aux visiteurs.

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En seconde période, Ángel Pérez a doublé la mise pour Alavés à la 61e minute en exploitant les espaces dans la défense madrilène, plaçant le club merengue face à une mission difficile pour les minutes restantes.

Kylian Mbappé a réduit l'écart à la 69e minute, redonnant aux locaux l'espoir d'un retour, mais leurs efforts n'ont pas permis d'égaliser, malgré une pression constante sur le but adverse.

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Les malheurs du Real Madrid se sont aggravés avec l'expulsion de Jude Bellingham dans les dernières minutes. Le milieu anglais a reçu un second carton jaune pour simulation dans la surface de réparation, après l'annulation, à la suite d'un recours à l'assistance vidéo, d'un penalty initialement accordé par l'arbitre.

Après la rencontre, José Mourinho a reconnu sa responsabilité dans cette défaite, assurant que son équipe avait manqué de fraîcheur physique et n'avait pas su répondre comme il le fallait au dispositif défensif adopté par l'adversaire.

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Il a expliqué qu'Alavés avait fermé les espaces à ses joueurs et misé sur des transitions offensives rapides, ce qui a compliqué la tâche pour percer sa défense et atteindre la surface de réparation.