Vidéo : Al-Ittihad entame son parcours en Coupe du Roi par une large victoire

Al Ittihad a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après s'être imposé face à Al Najma sur le score de trois buts à zéro, mardi, dans une rencontre où l'équipe a imposé sa supériorité et scellé sa qualification par une prestation solide.

George Ilenikhena a ouvert le score pour Al Ittihad à la 16e minute, après avoir exploité une passe en profondeur d'Ahmed Al Ghamdi, avant de trouver la lucarne du pied gauche des buts d'Al Najma.

Al Najma a tenté de revenir dans la partie par le biais de plusieurs frappes, mais le gardien Predrag Rajkovic a repoussé ses tentatives, tandis qu'Al Ittihad a été contraint de procéder à un changement précoce à la 27e minute, avec la sortie de Jan Carlo Simic sur blessure et l'entrée d'Ahmed Al Jalidan.

Ilenikhena est revenu pour ajouter le deuxième but à la 38e minute, d'une frappe au ras du sol depuis l'extérieur de la surface de réparation qui s'est logée dans le coin droit, permettant à Al Ittihad d'achever la première mi-temps avec deux buts d'avance.

À la 51e minute, Danilo Pereira a accentué l'avance d'Al Ittihad avec le troisième but, après avoir converti un centre de Moaz Faqihi d'une tête à courte distance, à la suite d'un corner.

Ahmed Al Ghamdi a inscrit un quatrième but à la 58e minute, mais l'arbitre l'a annulé après le recours à l'assistance vidéo.

Al Najma a bien failli réduire l'écart, mais la frappe de João Novais a heurté le poteau à la 79e minute, avant que Rajkovic ne repousse une autre tentative d'Ahmed Al Baddakh.

Al Ittihad a préservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, décrochant ainsi la victoire sur un score de trois buts à zéro et arrachant son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.