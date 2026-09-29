Vidéo : Al Habsi choqué par le geste d'une star d'Oman : comment as-tu fait ça ?

La joie du joueur omanais Musab Al Shaqsi après le but qui a scellé la victoire d'Oman contre le Koweït, mardi, sur le score de 3-1, lors de la dernière journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 », a suscité la stupéfaction, d'autant qu'elle a mis en suspens l'annonce de la qualification d'Oman pour les demi-finales.

La sélection omanaise avait seulement besoin d'assurer la victoire face au Koweït, conjuguée à une défaite de l'Irak contre l'Arabie saoudite, pour garantir sa qualification, ne serait-ce que grâce à sa supériorité au classement du fair-play.

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Cela s'est effectivement réalisé, sans le fait qu'Al Shaqsi a retiré son maillot après avoir inscrit le troisième but à la 84e minute, ce qui lui a valu un carton jaune qui a rétabli l'égalité avec la sélection irakienne sur tous les plans : les buts, les points (4 pour chacune) et le fair-play.

Le comité organisateur s'est alors tourné vers le dernier critère pour départager la qualification : le tirage au sort, ce qui a provoqué la colère de la majorité des supporters omanais et de certaines de leurs anciennes vedettes, qui ont tenu Al Shaqsi pour responsable d'avoir mis la qualification en péril.

La légende du football omanais, l'ancien gardien de but Ali Al Habsi, a déclaré lors de l'analyse du match sur les chaînes Abu Dhabi Sports, adressant sa critique au joueur omanais avant le tirage au sort : « Tu as marqué un très beau but, une immense joie, et puis tu retires ton maillot ! », exprimant son mécontentement face au geste du joueur.









Il a souligné qu'Al Shaqsi avait tout fait (de bien) avant de commettre cette bévue, tandis que les autres analystes ont pris part à la discussion pour affirmer que la difficulté de la situation résidait dans le fait que la sélection omanaise revenait de loin, après que tout le monde s'attendait à voir l'Irak se qualifier avec l'Arabie saoudite pour les demi-finales.

Après que le comité organisateur de la Gulf Cup 27 s'est assuré du rapport de l'arbitre du match et de l'égalité entre Oman et l'Irak sur tous les critères, il a procédé au tirage au sort, qui a attribué le billet pour les demi-finales à la sélection d'Oman.