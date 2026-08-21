Le journaliste Walid Al-Farraj a ouvert le dossier des recrutements d'Al-Ittihad, adressant de vives critiques à la manière dont le club gère le dossier des joueurs étrangers, dans un contexte de polémique persistante autour des dépenses et de la capacité financière du « Doyen » durant la période actuelle.

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Al-Farraj a déclaré dans son émission « Rotana Sport avec Walid » : « La vraie question est : qui a recommandé les joueurs d'Al-Ittihad ? Qui a payé leur valeur ? Qui a approuvé ces montants ? Où est le contrôle ? », s'interrogeant sur la responsabilité derrière les décisions qui ont conduit à ce nombre de professionnels et aux coûts qui leur sont associés.

Le journaliste saoudien a ajouté : « De l'affluence, mais la rue est vide ! », en référence au grand nombre de joueurs étrangers dans l'effectif d'Al-Ittihad, face à l'absence d'un nombre équivalent d'éléments qui, selon lui, ont apporté la plus-value technique attendue à l'équipe.

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Al-Farraj a précisé qu'Al-Ittihad compte actuellement 16 joueurs étrangers, mais il estime que seuls 6 d'entre eux peuvent être considérés comme bons sur le plan technique, ce qui l'a poussé à s'interroger sur l'utilité des autres recrutements et sur le coût financier que le club a supporté pour les concrétiser.

Ces déclarations interviennent à un moment où les clubs de la Roshn Saudi League évoquent des crises financières et des restrictions sur les dépenses, ce qu'Al-Farraj a jugé étonnant, surtout si certains clubs souffrent financièrement alors qu'ils ont dépensé des sommes importantes sur des recrutements qui n'ont pas généré le rendement technique attendu.

Les déclarations d'Al-Farraj ouvrent un large débat sur le mécanisme de sélection des joueurs étrangers dans les clubs saoudiens, et sur qui porte la responsabilité d'évaluer les transferts et d'en approuver la valeur financière, d'autant que le dossier des recrutements n'est pas seulement lié au budget, mais aussi à l'avenir de l'équipe et à sa capacité à tirer profit de son effectif durant la saison.