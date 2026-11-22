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La star argentine Lionel Messi a suscité une vive polémique lors de la rencontre entre l'Inter Miami et le Columbus Crew. Après une altercation avec un joueur adverse, il lui a envoyé le ballon au visage en tentant d'effectuer une rentrée de touche. Un incident qui relance le débat sur la manière dont les arbitres traitent les grandes stars et sur l'application des règles disciplinaires sans distinction.

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Les dernières minutes de la première période ont été marquées par des tensions entre Messi et le Chilien Gonzalo Tapia, attaquant du Columbus Crew, après que ce dernier a tenté d'empêcher la star argentine de jouer rapidement une rentrée de touche.

Face à l'insistance de Tapia, qui cherchait à retarder la reprise du jeu, Messi a réagi avec colère, avant d'envoyer le ballon en direction du visage du joueur chilien, qui s'est effondré sous le choc.

L'arbitre Allen Chapman est intervenu pour calmer les esprits, mais sa décision a fait couler beaucoup d'encre : il a adressé un carton jaune à Messi et à Tapia, sans recourir à l'expulsion, malgré les protestations des joueurs du Crew.

Les images qui circulent montrent que le ballon a bien heurté le visage du joueur de Columbus, faisant de cet incident le centre de l'attention des médias sportifs.

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Une lourde défaite qui aggrave la crise de l'Inter Miami

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Cet incident est survenu lors d'une soirée catastrophique pour l'Inter Miami, battu à domicile par le Columbus Crew sur le score de 3-0, en ouverture de la série du premier tour des play-offs de la MLS, disputée au meilleur des trois matchs.

Gonzalo Tapia a ouvert le score pour Columbus sur penalty à la 8e minute, après avoir été fauché dans la surface par le gardien de l'Inter Miami, Dayne St. Clair.

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La tâche des locaux s'est encore compliquée à la 36e minute avec l'expulsion de Gonzalo Luján, sanctionné d'un second carton jaune, contraignant son équipe à terminer la rencontre à dix.

En seconde période, Taha Habroune a doublé la mise pour Columbus à la 52e minute, avant que Tapia ne revienne inscrire son doublé et le troisième but de son équipe à la 58e minute.

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Malgré les efforts de Messi, qui a manqué deux grosses occasions en première période, le gardien Patrick Schulte a repoussé toutes ses tentatives et a conservé sa cage inviolée au terme d'une prestation remarquable.

Messi menacé d'une élimination précoce

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Cette défaite pèse doublement pour l'Inter Miami, tenant du titre de la MLS, désormais contraint de s'imposer à l'extérieur lors du deuxième match face à Columbus, le 27 novembre, pour arracher une troisième rencontre décisive. Une défaite signifierait la fin de son parcours dans la compétition.

Avant le coup d'envoi, Messi avait reçu le Soulier d'or de la MLS, après avoir terminé la saison régulière avec 26 buts et 17 passes décisives, remportant la distinction pour la deuxième saison consécutive.

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La soirée censée célébrer l'exploit individuel de Messi s'est ainsi transformée en l'une des plus difficiles pour lui et son équipe, entre lourde défaite, polémique arbitrale et réelle menace d'une élimination précoce dans la course au titre.