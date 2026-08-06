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Vidéo : accueilli avec du café saoudien, Pusic arrive à Djeddah pour prendre les rênes d'Al-Ahli

Al Ahli
M. Pusic
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Pays-Bas

L'entraîneur néerlandais va entamer une nouvelle étape dans l'histoire du « Raqi »

Le Néerlandais Marino Pušić, nouveau directeur technique de l'équipe d'Al-Ahli, est arrivé à Djeddah afin de prendre officiellement les rênes du club durant la période à venir.

Al-Ahli a annoncé, à l'aube de ce jeudi, son accord avec Pušić, dans le cadre d'un contrat de deux saisons qui prendra fin en 2028, pour succéder à l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, parti diriger le club anglais de Newcastle United.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a publié, via son compte personnel sur le site « X », une vidéo montrant l'arrivée de l'entraîneur néerlandais à l'aéroport de Djeddah, ce jeudi, après la signature officielle de son contrat.

Certains responsables du club d'Al-Ahli étaient présents pour accueillir Pušić, veillant à lui réserver un accueil chaleureux, et lui ont notamment offert le café saoudien, selon une tradition d'usage lors de l'arrivée des nouveaux venus.

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DIR
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Al Ahli
AHL

Le nouvel entraîneur entamera immédiatement sa préparation avec Al-Ahli, d'autant plus que les rencontres de la Saudi Pro League débutent dans une semaine.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Ahli cherche à décrocher le titre de la Ligue saoudienne, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi qu'à conserver le titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.

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