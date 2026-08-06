Le Néerlandais Marino Pušić, nouveau directeur technique de l'équipe d'Al-Ahli, est arrivé à Djeddah afin de prendre officiellement les rênes du club durant la période à venir.

Al-Ahli a annoncé, à l'aube de ce jeudi, son accord avec Pušić, dans le cadre d'un contrat de deux saisons qui prendra fin en 2028, pour succéder à l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, parti diriger le club anglais de Newcastle United.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a publié, via son compte personnel sur le site « X », une vidéo montrant l'arrivée de l'entraîneur néerlandais à l'aéroport de Djeddah, ce jeudi, après la signature officielle de son contrat.

Certains responsables du club d'Al-Ahli étaient présents pour accueillir Pušić, veillant à lui réserver un accueil chaleureux, et lui ont notamment offert le café saoudien, selon une tradition d'usage lors de l'arrivée des nouveaux venus.

Le nouvel entraîneur entamera immédiatement sa préparation avec Al-Ahli, d'autant plus que les rencontres de la Saudi Pro League débutent dans une semaine.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Ahli cherche à décrocher le titre de la Ligue saoudienne, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi qu'à conserver le titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.