Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a échappé à une sanction immédiate alors qu’il était avec « La Roja » pour participer à la Coupe du monde, actuellement disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les coéquipiers de Yamal préparent actuellement leur rencontre avec l’Arabie saoudite, programmée dimanche au Mercedes-Benz Stadium, pour le compte de la 2^e journée du groupe H.

La première journée de la poule H a illustré cet équilibre : l’Arabie saoudite a partagé les points avec l’Uruguay (1-1), tandis que la rencontre Espagne-Cap-Vert s’est terminée sur un nul blanc.

Selon le journal Sport, qui a diffusé une vidéo sur son compte X, l’attaquant a regagné l’hôtel de la sélection mercredi soir, juste après une brève escapade pendant le temps libre accordé.

Selon le média catalan, l’attaquant a poussé son escapade jusqu’au bout, réintégrant le groupe à seulement cinq minutes de la limite fixée.

Et de conclure : « S’il avait franchi la porte avec un peu de retard, cela lui aurait coûté une amende automatique de 2 000 euros, l’une des sanctions les plus sévères du règlement interne de l’équipe visant à maintenir la discipline. »







