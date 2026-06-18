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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : à la veille d’affronter l’Arabie saoudite, cinq minutes d’explication ont permis à Yamal d’éviter une sanction immédiate

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

La rencontre très attendue se déroulera dimanche prochain.

Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a échappé à une sanction immédiate alors qu’il était avec « La Roja » pour participer à la Coupe du monde, actuellement disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les coéquipiers de Yamal préparent actuellement leur rencontre avec l’Arabie saoudite, programmée dimanche au Mercedes-Benz Stadium, pour le compte de la 2^e journée du groupe H.

La première journée de la poule H a illustré cet équilibre : l’Arabie saoudite a partagé les points avec l’Uruguay (1-1), tandis que la rencontre Espagne-Cap-Vert s’est terminée sur un nul blanc.

Selon le journal Sport, qui a diffusé une vidéo sur son compte X, l’attaquant a regagné l’hôtel de la sélection mercredi soir, juste après une brève escapade pendant le temps libre accordé.

Selon le média catalan, l’attaquant a poussé son escapade jusqu’au bout, réintégrant le groupe à seulement cinq minutes de la limite fixée.

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Arabie saoudite
KSA

Et de conclure : « S’il avait franchi la porte avec un peu de retard, cela lui aurait coûté une amende automatique de 2 000 euros, l’une des sanctions les plus sévères du règlement interne de l’équipe visant à maintenir la discipline. »



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