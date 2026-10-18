Milan a imposé sa domination sur le déroulement de la première période face à l'Atalanta, en terminant les 45 premières minutes avec deux buts d'avance, lors de la rencontre disputée ce dimanche soir au stade de San Siro, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie.

Le duo composé du Portugais Gonçalo Ramos et du Français Adrien Rabiot a attiré tous les regards, le premier ayant ouvert le score sur un penalty avant que le second n'ajoute le deuxième but d'une superbe frappe, offrant ainsi aux Rossoneri un avantage confortable avant le coup d'envoi de la seconde période.

À la 23e minute, un penalty a été accordé en faveur de Milan, après que Moussa a démarré du milieu de terrain et a frappé le ballon, avant que le remplaçant Obric n'intervienne de la main. L'arbitre a alors eu recours à l'assistance vidéo (VAR) et a décidé d'accorder le penalty.

Gonçalo Ramos a transformé la tentative à la 24e minute, en frappant le ballon du pied droit et en prenant le dessus sur le gardien de l'Atalanta, Carnesecchi, pour placer les locaux en tête.

Deux minutes avant la fin de la première période, Milan a accentué son avance avec un deuxième but : Moreira a transmis le ballon à Rabiot, qui s'est déplacé intelligemment entre les lignes, a éliminé un joueur adverse avant de déclencher une frappe du pied droit qui s'est logée au fond des filets au premier poteau, sans que le gardien ne puisse s'y opposer.









En face, l'Atalanta a poursuivi ses difficultés défensives, échouant à garder sa cage inviolée pour le cinquième match de suite, un indicateur qui reflète les problèmes rencontrés par l'équipe sur le plan défensif.

La supériorité de Milan ne s'est pas limitée au score, elle s'est étendue aux chiffres et aux statistiques, puisque les Rossoneri ont tenté 5 frappes contre 3 pour l'Atalanta. Les locaux ont également cadré deux ballons, tandis que l'équipe visiteuse n'a pas réussi à décocher la moindre frappe entre les poteaux et la barre transversale.

Milan a aussi imposé son avantage en matière d'efficacité offensive, avec un indice de buts attendus (xG) de 1,01, contre seulement 0,12 pour l'Atalanta durant la première période, alors que l'équipe visiteuse a monopolisé le ballon à hauteur de 61 %, contre 39 % pour Milan, sans traduire cet avantage en véritables occasions menaçant la cage des Rossoneri.