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VfL Bochum - Karlsruher SC : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 8 nov. 2026 - 07:30 Vonovia Ruhrstadion

Au Vonovia Ruhrstadion de Bochum, le VfL Bochum reçoit le Karlsruher SC pour un duel de deuxième division. Les deux clubs se retrouvent à un moment où leur situation au classement met la pression sur leurs dirigeants.

Bochum occupe actuellement la douzième place du classement et affiche une forme ascendante ces derniers temps. L’équipe d’Uwe Rösler a récemment pris des points importants et l’entraîneur lui apporte de la stabilité.

Le Karlsruher SC, en revanche, traverse une crise profonde. Avec son équipe, 16e au classement, l’entraîneur Maximilian Senft cherche désespérément à prendre des points après plusieurs semaines marquées par de lourdes défaites, notamment un revers 6-1 contre Magdebourg et une élimination en Coupe d’Allemagne face à Gladbach.

Pour le KSC, ce déplacement à Bochum est plus qu’un simple match à l’extérieur. Un nouveau mauvais résultat creuserait encore l’écart avec les places assurant le maintien et accentuerait la pression sur l’équipe.

Bochum a le plus souvent eu le dessus lors de ses dernières confrontations avec Karlsruhe et veut profiter de l’avantage de jouer à domicile. Les visiteurs venus du Bade arrivent sans grande dynamique positive.

Voici où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au VfL Bochum et au Karlsruher SC ?

Le VfL Bochum aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Bochum s’est récemment imposé 2-1 sur la pelouse d’Energie Cottbus et a battu Mayence 05 2-0 en Coupe d’Allemagne. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Wolfsburg et perdu face à Kaiserslautern (0-2) et à l’Arminia Bielefeld (0-1). Sur ces cinq matches, Bochum a marqué six buts et en a encaissé quatre.

Le Karlsruher SC compte deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le KSC a récemment battu le FC Heidenheim 2-1, mais avait auparavant perdu 2-0 contre Gladbach en Coupe d’Allemagne et subi une lourde défaite 6-1 face à Magdebourg. Son autre éclaircie a été une victoire 4-0 à Darmstadt. Karlsruhe a marqué neuf buts sur cette période, mais en a encaissé dix.

VfL Bochum - Karlsruher SC : compositions

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