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Bundesliga 2
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VfL Bochum - Karlsruher SC en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Bochum vs Karlsruher SC
Bochum
Karlsruher SC
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, le VfL Bochum affronte le Karlsruher SC. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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VfL Bochum - Karlsruher SC : heure du coup d’envoi

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Bundesliga 2 - Journée 11
Vonovia Ruhrstadion

Au Vonovia Ruhrstadion de Bochum, le VfL Bochum reçoit le Karlsruher SC pour un duel de deuxième division. Les deux clubs se retrouvent à un moment où leur situation au classement met la pression sur leurs dirigeants.

Bochum occupe actuellement la douzième place du classement et affiche une forme ascendante ces derniers temps. L’équipe d’Uwe Rösler a récemment pris des points importants et l’entraîneur lui apporte de la stabilité.

Le Karlsruher SC, en revanche, traverse une crise profonde. Avec son équipe, 16e au classement, l’entraîneur Maximilian Senft cherche désespérément à prendre des points après plusieurs semaines marquées par de lourdes défaites, notamment un revers 6-1 contre Magdebourg et une élimination en Coupe d’Allemagne face à Gladbach.

Pour le KSC, ce déplacement à Bochum est plus qu’un simple match à l’extérieur. Un nouveau mauvais résultat creuserait encore l’écart avec les places assurant le maintien et accentuerait la pression sur l’équipe.

Bochum a le plus souvent eu le dessus lors de ses dernières confrontations avec Karlsruhe et veut profiter de l’avantage de jouer à domicile. Les visiteurs venus du Bade arrivent sans grande dynamique positive.

Voici où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au VfL Bochum et au Karlsruher SC ?

Le VfL Bochum aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Bochum s’est récemment imposé 2-1 sur la pelouse d’Energie Cottbus et a battu Mayence 05 2-0 en Coupe d’Allemagne. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Wolfsburg et perdu face à Kaiserslautern (0-2) et à l’Arminia Bielefeld (0-1). Sur ces cinq matches, Bochum a marqué six buts et en a encaissé quatre.

Le Karlsruher SC compte deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le KSC a récemment battu le FC Heidenheim 2-1, mais avait auparavant perdu 2-0 contre Gladbach en Coupe d’Allemagne et subi une lourde défaite 6-1 face à Magdebourg. Son autre éclaircie a été une victoire 4-0 à Darmstadt. Karlsruhe a marqué neuf buts sur cette période, mais en a encaissé dix.

BOC

BOC - Forme

ABI
D0-1
FCK
D2-0
WOB
N1-1
M05
V2-0
COT
V1-2
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
KSC

KSC - Forme

FCP
D2-0
SVD
V4-0
FCM
D6-1
BMG
D2-0
HDH
V2-1
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

VfL Bochum - Karlsruher SC : compositions

Bochum vs Karlsruher SC Équipes probables

Entraineur

  • U. Roesler

VfL Bochum - Karlsruher SC : forme des équipes

BOC

BOC - Forme

ABI
D0-1
FCK
D2-0
WOB
N1-1
M05
V2-0
COT
V1-2
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
KSC

KSC - Forme

FCP
D2-0
SVD
V4-0
FCM
D6-1
BMG
D2-0
HDH
V2-1
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

VfL Bochum - Karlsruher SC : bilan des confrontations directes

Face à face

BochumNulKarlsruher SC
2
1
2
Bundesliga 2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
Bochum badge
Bochum
BOC
2
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Bundesliga 2
Bochum badge
Bochum
BOC
2
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Karlsruher SC
KSC
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
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Bundesliga 2
Bochum badge
Bochum
BOC
1
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Karlsruher SC
KSC
2
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Bundesliga 2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Bochum badge
Bochum
BOC
1
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

VfL Bochum - Karlsruher SC : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
V
V
V
N
V
2
NurembergNurembergFCN
117312613+1324
V
V
D
N
N
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
D
V
V
N
4
WolfsbourgWolfsbourgWOB
115422616+1019
D
V
N
V
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
D
V
V
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
D
D
V
D
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
11236921-129
D
N
N
D
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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