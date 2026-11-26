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VfL Bochum - Darmstadt : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 27 nov. 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

Le VfL Bochum reçoit Darmstadt au Vonovia Ruhrstadion pour un match de deuxième division. Après des semaines en dents de scie, les deux équipes cherchent à retrouver de la stabilité.

Bochum occupe la onzième place sous la direction d’Uwe Rösler. Le VfL s’est récemment incliné 2-0 sur le terrain de St. Pauli, après avoir remporté quatre matches officiels consécutifs.

Darmstadt est seizième sous la direction de Florian Kohfeldt et se trouve dans le bas du classement. Sa dernière prestation est toutefois encourageante, avec une victoire 3-1 contre le FC Heidenheim.

Pour Bochum, le bilan à domicile pèse particulièrement lourd : au Ruhrstadion, l’objectif est clair, tourner rapidement la page de la défaite contre St. Pauli.

Darmstadt arrive de son côté porté par son succès contre Heidenheim. Avant cela, l’équipe de Hesse avait toutefois enchaîné deux matches de championnat sans victoire.

Voici comment suivre le match.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le VfL Bochum et Darmstadt ?

Bochum a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite et aucun nul. Le VfL s’est récemment incliné 2-0 sur le terrain de St. Pauli.

Auparavant, Bochum avait battu le SC Verl 4-1 en match amical, le Karlsruher SC 3-2, Energie Cottbus 2-1 à l’extérieur et Mayence 05 2-0 en Coupe d’Allemagne. Au total, son bilan de buts est de 11 marqués et 6 encaissés.

En cumulant ses matches de coupe et de championnat, Darmstadt compte trois victoires, un nul et une défaite. Son succès 3-1 contre Heidenheim avait été précédé d’un revers 2-0 à Nuremberg.

S’y ajoutent un nul 1-1 contre Magdebourg, une victoire 2-0 en coupe à Elversberg et un nul 0-0 sur le terrain de St. Pauli. Cela donne un bilan de 6 buts marqués et 4 encaissés.

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