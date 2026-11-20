Partager Suivez GOAL sur Google

Le match entre le Bayern Munich et Cologne, soldé par un nul 1-1, a été marqué par la colère du défenseur français Dayot Upamecano, qui a laissé éclater son agacement sur le banc après avoir été remplacé en cours de rencontre. Une scène qui n'est pas passée inaperçue lors d'une soirée difficile pour le club bavarois, également marquée par les blessures de Harry Kane et de Michael Olise, ainsi que par le retour de l'entraîneur Vincent Kompany aux commandes de l'équipe après 28 jours d'absence.

Publicité

Selon le quotidien allemand « Bild », Upamecano a jeté sa veste sur le banc et donné un coup de pied dans une bouteille, pour exprimer sa colère après sa sortie du terrain, alors que le Bayern était en difficulté dans cette rencontre où il a perdu deux points à domicile face à Cologne.

Le remplacement du défenseur français est intervenu dans des circonstances inhabituelles, le changement prévu ayant tardé à être effectué. Kim devait entrer à sa place, mais ce dernier a dû patienter une minute sur la ligne de touche, conformément à la nouvelle règle relative aux remplacements.

Le jeu se poursuivant sans que le ballon ne sorte, l'attente s'est prolongée pendant environ 4 minutes avant que le changement ne soit finalement effectué et que le Bayern ne retrouve son effectif au complet.

Cet épisode n'est pas le seul à avoir assombri le retour de Kompany, qui prenait place sur le banc pour la première fois depuis sa méningite, survenue il y a 28 jours. Le technicien a également subi une opération en raison d'une luxation de l'épaule gauche et est apparu pendant la rencontre avec une attelle au bras.

Publicité Publicité

Le Bayern avait mal entamé la partie, Cologne profitant d'une erreur défensive à la 12e minute pour ouvrir le score par Mikey Moore. Ce dernier, à l'origine du contre, a reçu une talonnade d'El Mala avant de dribbler le gardien Jonas Urbig et de pousser le ballon au fond des filets.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Les soucis du club bavarois se sont aggravés avec la blessure de Harry Kane à la 35e minute, touché à la jambe gauche après une intervention de Joel Schmied. Michael Olise a ensuite dû quitter le terrain à la pause, en raison d'une blessure contractée à la 41e minute.

Le tout en l'absence de Luis Díaz, Ismail Saibari, Serge Gnabry et Alphonso Davies, ce qui a accentué la pression sur le staff technique.

Publicité

En revanche, la rencontre a été marquée par le retour au jeu de Jamal Musiala, entré en jeu à la 70e minute. Il a failli offrir la victoire au Bayern dix minutes plus tard, mais les tentatives munichoises n'ont pas permis de changer le score. Le match s'est soldé sur un nul 1-1, Kompany devant se contenter d'un point pour son premier match après son retour, tandis que le coup de colère d'Upamecano restera l'une des images fortes de la soirée.