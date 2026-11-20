Le match entre le Bayern Munich et Cologne, soldé par un nul 1-1, a été marqué par la colère du défenseur français Dayot Upamecano, qui a laissé éclater son agacement sur le banc après avoir été remplacé en cours de rencontre. Une scène qui n'est pas passée inaperçue lors d'une soirée difficile pour le club bavarois, également marquée par les blessures de Harry Kane et de Michael Olise, ainsi que par le retour de l'entraîneur Vincent Kompany aux commandes de l'équipe après 28 jours d'absence.
Selon le quotidien allemand « Bild », Upamecano a jeté sa veste sur le banc et donné un coup de pied dans une bouteille, pour exprimer sa colère après sa sortie du terrain, alors que le Bayern était en difficulté dans cette rencontre où il a perdu deux points à domicile face à Cologne.
Le remplacement du défenseur français est intervenu dans des circonstances inhabituelles, le changement prévu ayant tardé à être effectué. Kim devait entrer à sa place, mais ce dernier a dû patienter une minute sur la ligne de touche, conformément à la nouvelle règle relative aux remplacements.
Le jeu se poursuivant sans que le ballon ne sorte, l'attente s'est prolongée pendant environ 4 minutes avant que le changement ne soit finalement effectué et que le Bayern ne retrouve son effectif au complet.
Cet épisode n'est pas le seul à avoir assombri le retour de Kompany, qui prenait place sur le banc pour la première fois depuis sa méningite, survenue il y a 28 jours. Le technicien a également subi une opération en raison d'une luxation de l'épaule gauche et est apparu pendant la rencontre avec une attelle au bras.
Le Bayern avait mal entamé la partie, Cologne profitant d'une erreur défensive à la 12e minute pour ouvrir le score par Mikey Moore. Ce dernier, à l'origine du contre, a reçu une talonnade d'El Mala avant de dribbler le gardien Jonas Urbig et de pousser le ballon au fond des filets.
Les soucis du club bavarois se sont aggravés avec la blessure de Harry Kane à la 35e minute, touché à la jambe gauche après une intervention de Joel Schmied. Michael Olise a ensuite dû quitter le terrain à la pause, en raison d'une blessure contractée à la 41e minute.
Le tout en l'absence de Luis Díaz, Ismail Saibari, Serge Gnabry et Alphonso Davies, ce qui a accentué la pression sur le staff technique.
En revanche, la rencontre a été marquée par le retour au jeu de Jamal Musiala, entré en jeu à la 70e minute. Il a failli offrir la victoire au Bayern dix minutes plus tard, mais les tentatives munichoises n'ont pas permis de changer le score. Le match s'est soldé sur un nul 1-1, Kompany devant se contenter d'un point pour son premier match après son retour, tandis que le coup de colère d'Upamecano restera l'une des images fortes de la soirée.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.