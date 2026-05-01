Mike Verweij, journaliste spécialiste de l’Ajax, a balayé vendredi sur le podcast « Kick-Off » du journal De Telegraaf les rumeurs envoyant le défenseur Dies Janse au Club de Bruges cet été.

Le défenseur, actuellement prêté au FC Groningen, avait été présenté la semaine dernière par le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri comme étant sur le point de rejoindre le Club Bruges. Le directeur technique Jordi Cruijff demanderait au moins huit millions d’euros pour un joueur sous contrat avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2029.

« Le joueur n’est au courant de rien, l’Ajax n’est au courant de rien et le Club Bruges n’est au courant de rien. J’ai vérifié auprès d’un collègue », précise Verweij dans le podcast de vendredi. « Pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur infondée. »

« Je suis convaincu qu’Ajax voit en Janse le successeur de Youri Baas », analyse Verweij. « Je pense aussi que Jordi Cruijff aimerait le faire revenir. Ce garçon a réalisé une excellente saison à Groningen et il fait partie de Jong Oranje. »

« Alors pourquoi vendre un tel joueur maintenant ? », s’interroge à voix haute le supporter ajacide. « Parce que vous avez Baas », renchérit Valentijn Driessen. « Le même profil de joueur : même poste, âge similaire. »

« On peut tout à fait préparer Janse pour qu’il prenne la relève de Baas », poursuit Verweij dans son analyse du défenseur prêté. « Et vendre Baas dans six mois ou un an. C’est peut-être une option pour l’Ajax. »

« Mais je pense qu’Ajax voit en Dies Janse un joueur avec lequel il souhaite construire l’avenir », conclut Verweij à propos du défenseur âgé de seulement vingt ans, dont Transfermarkt estime la valeur de transfert à 4,5 millions d’euros.