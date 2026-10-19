L'incertitude plane sur l'avenir du Marocain Achraf Bencharki avec Al Ahly, en Égypte, alors que son contrat avec le club expire à l'issue de la saison en cours.

Al Ahly et Bencharki ne sont pas encore parvenus à un accord pour une prolongation, dans un contexte de rumeurs faisant état de la volonté de Pyramids de s'attacher les services du joueur à l'issue de la saison en cours, dans le cadre d'un transfert libre.

De son côté, le journaliste Seif Zaher a déclaré : « Al Ahly s'orientera vers l'ouverture du dossier de la prolongation du contrat d'Achraf Bencharki après avoir réglé le dossier de Mohamed Hany, afin de clarifier la position du joueur marocain et la possibilité de le voir poursuivre avec l'équipe au cours de la prochaine période. »

Il a précisé que le plafond salarial fixé par Al Ahly pour les joueurs étrangers se situe entre 900 000 et 1,1 million de dollars par an, soit la limite maximale que le club impose dans ce dossier, soulignant que Bencharki perçoit une somme qui dépasse cette valeur.

Zaher a ajouté, dans des déclarations télévisées, que l'issue des négociations autour de la prolongation du contrat du joueur marocain demeure incertaine à ce jour, en raison de l'écart entre son salaire actuel et le plafond financier fixé par Al Ahly pour les joueurs étrangers.

Il a conclu en affirmant qu'Achraf Bencharki traverse l'une de ses meilleures périodes avec Al Ahly, au vu des performances qu'il livre avec l'équipe.

Il convient de rappeler que le journaliste Karim Hassan Chehata avait révélé la volonté de Pyramids de recruter le Marocain Achraf Bencharki à l'issue de la saison en cours.

Il avait déclaré : « J'ai appris d'une source fiable au sein de Pyramids que le club souhaite recruter Achraf Bencharki dès la saison prochaine, dans le cadre d'un transfert libre. »