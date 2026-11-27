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Les liens entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone ne sont pas rompus malgré son départ à l'Ajax. La récente visite du gardien allemand dans la ville catalane a montré qu'il reste attaché au club espagnol, non seulement sur le plan contractuel, mais aussi sur le plan médical. Une évolution qui soulève des questions sur son avenir à l'issue de son prêt au club néerlandais.

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Dans un entretien accordé vendredi à « ESPN », Ter Stegen a expliqué les raisons de son déplacement à Barcelone pendant la dernière trêve internationale : il en a profité pour rendre visite à sa famille et pour consulter les services médicaux du club, selon le quotidien espagnol « Sport ».

Ces déclarations interviennent après que sa visite à la Ciutat Esportiva « Joan Gamper » a suscité des interrogations sur la nature de sa relation actuelle avec le club catalan, et sur d'éventuels signes d'un retour futur.

Le gardien allemand a précisé que sa visite n'était pas uniquement liée à des raisons familiales, tout en rappelant qu'il reste lié contractuellement au Barça : « D'abord, je suis allé rendre visite à ma famille, et je suis toujours un joueur du FC Barcelone. » Il a indiqué avoir ressenti une légère gêne physique et avoir toujours à cœur de tout faire pour rester prêt et atteindre son meilleur niveau. C'est ce qui l'a poussé à profiter de sa présence dans la ville pour effectuer un suivi médical.

Cette démarche reflète la grande confiance que Ter Stegen accorde au staff médical du Barça, qui a pris en charge ses problèmes physiques au cours des dernières années. Il a ainsi profité de son séjour en Catalogne pour suivre un traitement spécifique au genou et faire le point sur l'évolution de l'articulation. La coordination se poursuit entre les staffs médicaux de Barcelone, de l'Ajax et de la sélection allemande, ce qui permet d'échanger les évaluations médicales et de bénéficier de l'expertise de médecins qui connaissent plus en profondeur ses antécédents.

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Le gardien de 34 ans estime que la multiplicité des avis médicaux est un atout dans la gestion de son cas, d'autant que les médecins de l'Ajax n'ont pas encore eu l'occasion de connaître son dossier médical aussi en détail que le staff médical barcelonais. Cela explique pourquoi il continue de faire appel aux services du club espagnol, bien qu'il dispute la saison actuelle sous le maillot du club néerlandais, alors qu'il cherche à préserver sa stabilité physique et à éviter la répétition des problèmes qui ont affecté sa carrière ces dernières saisons.

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Sur le plan sportif, Ter Stegen commence à retrouver la continuité qui lui avait manqué en raison des blessures. Il a disputé 17 matchs officiels avec l'Ajax toutes compétitions confondues, mais il a manqué le dernier match face à l'ADO Den Haag en raison d'une gêne physique, avant de reprendre l'entraînement jeudi et de confirmer que son état s'améliorait.

Il a également salué son coéquipier Maarten Paes, qui a gardé les cages en son absence, témoignant ainsi de son estime pour la concurrence au sein du club néerlandais et pour le rôle de ses coéquipiers pendant ses périodes d'indisponibilité.

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Malgré l'amélioration de sa situation sportive, l'avenir du gardien allemand reste ouvert à plusieurs scénarios. Il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2028, tandis que son prêt à l'Ajax prend fin à l'issue de la saison actuelle.

Il n'a pas exclu un retour au club catalan, mais la présence de Joan García comme gardien titulaire sous les ordres de Hansi Flick rend la reconquête de son ancienne place compliquée.