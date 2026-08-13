Comme l’a officiellement annoncé jeudi le club de l’élite allemande, le joueur de 22 ans rejoint le champion d’Écosse en titre, le Celtic Glasgow.

« Nous aurions en fait beaucoup aimé le conserver », a déclaré Sebastian Lange, directeur général sportif de Paderborn. « Lorsqu’il a exprimé son souhait, nous n’avons pas voulu nous y opposer, également au vu de sa dernière année de contrat à moins d’un an de son terme, à condition que notre SCP en profite lui aussi. »

Sky avait déjà auparavant fait état d’un accord imminent. Au sein du club de Premiership, Baur aurait signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2031.

Mika Baur devient la vente record du SC Paderborn

Lange a évoqué une « très bonne solution économique » et le club de Bundesliga va l’utiliser « pour continuer à renforcer notre effectif jusqu’à la fin de la période des transferts ».

Selon certaines informations, Paderborn pourrait même se réjouir d’une indemnité de transfert de huit millions d’euros, ce qui constituerait un nouveau record de vente. Jusqu’ici, Aaron Zehnter détenait cette meilleure marque : le joueur de 21 ans avait rejoint le VfL Wolfsburg il y a un an pour 4,5 millions d’euros.