Varane, la tuile pour le Real avant Chelsea

Le Real Madrid ne peut pas souffler 5 minutes en ce qui concerne les blessures cette saison. Raphael Varane est douteux.

Le défenseur français du Real Madrid est incertain avant la demi-finale retour de la Ligue des champions cette semaine à Chelsea.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus a été remplacé à la mi-temps de la victoire face à Osasuna en Liga samedi soir (2-0) en raison d'une gêne dans sa jambe droite.

Le Français subira des tests ce dimanche, mais son implication contre Chelsea s'annonce désormais compliquée.

Cela présente à Zinedine Zidane un autre revers et l'entraîneur devra peut-être remettre Sergio Ramos dans le XI plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité autrement.

Dans les autres nouvelles concernant les blessures du Real Madrid, Zidane espère que Fede Valverde sera à nouveau disponible.

L'Uruguayen a été testé négatif pour le COVID-19 mercredi et il aura désespérément besoin de recevoir un deuxième résultat négatif dimanche qui le libérera pour rejoindre ses coéquipiers.

Il est probable que Valverde rejoindra ses collègues lundi et voyagera avec l'équipe mardi, avant de s'entraîner à Stamford Bridge pour être prêt à jouer mercredi soir.

L'article continue ci-dessous

Il y aura alors une question de savoir si Zidane le mettra directement dans son XI pour jouer à droite. S'il n'avait pas eu le coronavirus, il aurait sûrement été un partant incontesté à Londres, mais il est absent du terrain depuis 10 jours maintenant et être mis sur le terrain depuis le début d'un choc pareil n'est peut-être pas idéal.

Cependant, Ferland Mendy fait face à la situation la plus difficile. L'arrière gauche ne s'est toujours pas entraîné avec l'équipe et son implication semble moins probable chaque jour qui passe.

L'espoir est qu'il puisse rejoindre le groupe lundi, mais un retour pour un si gros match ne serait pas facile. Pendant ce temps, Zidane a reposé à la fois Toni Kroos et Luka Modric contre Osasuna. Les deux milieux de terrain ont joué plus que quiconque et ils avaient besoin d'une opportunité pour se ressourcer.