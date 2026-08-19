Van Oevelen quitte déjà Ipswich Town un mois après son transfert record

Kayne van Oevelen ne gardera finalement pas les buts d’Ipswich Town la saison prochaine. Le club anglais prête directement le gardien néerlandais à Valence, selon les informations de Voetbal International.

Plus tôt dans ce mercato estival, Van Oevelen a quitté le FC Volendam pour Ipswich contre 4 millions d’euros : le montant fixe le plus élevé jamais obtenu par Volendam pour un joueur. Le club anglais a ainsi devancé le FC Twente et Valence. Avec ce dernier, Van Oevelen avait même déjà trouvé un accord personnel.

Le club espagnol n’en est donc pas resté là et va finalement l’emprunter à Ipswich Town. Le club anglais dispose en outre déjà d’un gardien numéro un avec Kjell Scherpen.

La probabilité que Van Oevelen devienne le gardien numéro un en Espagne est grande. Actuellement, Stole Dimitrievski est le titulaire dans les buts, mais cela ne devrait probablement plus durer très longtemps.

Le gardien de 23 ans arrivera dès mercredi à Mestalla. Il y signera un contrat d’une saison. Aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord.

Van Oevelen a disputé 64 matches officiels avec Volendam. Il y a réalisé 13 clean sheets. La saison dernière, il a été relégué avec le club de Hollande-Septentrionale en Keuken Kampioen Divisie.