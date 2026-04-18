Willem van Hanegem exprime son agacement auprès de 1908.nl envers la couverture médiatique néerlandaise. L’ancien entraîneur du Feyenoord dénonce une « campagne de dénigrement » et pointe immédiatement un média du doigt.

Il s’agace notamment du traitement réservé à Feyenoord et à Robin van Persie : « Ils l’ont bien cherché, ce n’est pas très malin », soupire De Kromme, avant de dénoncer la partialité de certaines rédactions.

« Une chaîne comme ESPN, je la trouve horrible. Dans leurs journaux télévisés, ils détestent l’AZ, il suffit d’y prêter attention. Tout le temps. Cette semaine encore, c’était au sujet de l’AZ. » L’entraîneur Leeroy Echteld a essuyé de vives critiques pour avoir aligné une équipe bis contre le Shakhtar Donetsk en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, une décision motivée par la priorité accordée à la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot.

Van Hanegem rappelle que, la saison passée, Francesco Farioli, alors à la tête de l’Ajax, avait lui aussi aligné une équipe bis au stade des huitièmes de finale de l’Europa League face à l’Eintracht Francfort. Les Ajacides s’étaient inclinés 4-1 avant de sortir de la compétition après une défaite 1-2 à Amsterdam.

« Vous vous souvenez quand l’Ajax a dû affronter une équipe étrangère quelconque l’année dernière et qu’il avait alors laissé cinq joueurs à la maison ? Maintenant, ils ne font que râler contre l’AZ », s’indigne Van Hanegem.

« C’est pareil avec Feyenoord, ils s’en prennent toujours à Feyenoord. Ce sont tous des types effrayants. Je ne supporte pas ça », conclut Van Hanegem sa diatribe contre les médias néerlandais.