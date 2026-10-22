Van Gaal critique le nouveau format de la Ligue des champions : un monde corrompu

L'entraîneur néerlandais chevronné Louis van Gaal a vivement critiqué l'Union des associations européennes de football (UEFA) ainsi que le nouveau format de la Ligue des champions, qui repose sur une poule unique.

L'ancien entraîneur du Bayern Munich, du FC Barcelone et de Manchester United a exprimé, dans un entretien avec plusieurs médias néerlandais, son opposition à ces changements, accusant l'instance de ne penser qu'au profit.

Van Gaal a déclaré, selon le quotidien espagnol « AS » : « L'Union européenne de football ne pense qu'à gagner de l'argent. C'est un monde corrompu », qualifiant le format actuel de la Ligue des champions de ridicule.

Au cours des deux dernières années, la compétition s'est déroulée selon un classement unique au sein de la phase de ligue, qui en constitue la première phase. En outre, le nombre d'équipes est passé de 32 à 36, et le nombre de matches de chaque équipe est passé de 6 à 8 durant cette phase.

Van Gaal estime qu'il s'agit d'une erreur, considérant qu'elle entraîne des matches plus prolifiques en buts et un écart plus grand entre les niveaux des équipes : « Ça s'appelle la Ligue des champions, n'est-ce pas ? Ce sont les meilleures équipes qui doivent y participer. De cette manière, l'écart de niveau se réduit, et donc le nombre de buts diminue. »

Parmi les autres problèmes liés à ce format, que Van Gaal a également évoqués, figure l'augmentation du nombre de matches. Il attribue les blessures graves, comme celle de Khvicha Kvaratskhelia, à la surcharge de matches : « Il y a plus de matches, et donc plus de blessures. »







