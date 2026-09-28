Des rapports de presse ont révélé un rebondissement inattendu concernant l'avenir de l'un des plus grands défenseurs de Liverpool, après que le nom de Virgil van Dijk a été associé à un transfert vers Barcelone lors du prochain mercato estival, dans une opération qui pourrait ne coûter aucune indemnité de transfert au club catalan.

Selon les informations rapportées par le journal El Nacional, Van Dijk se serait montré disposé à vivre une nouvelle expérience en Liga, alors que Barcelone cherche un nouveau renfort au poste de défenseur central, d'autant que le contrat actuel du défenseur néerlandais avec Liverpool expire le 30 juin, ce qui lui permettrait de partir gratuitement.





Van Dijk possède un palmarès bien fourni qui fait de lui l'un des défenseurs les plus expérimentés du football européen, lui qui est devenu au fil de ses années à Liverpool l'un des principaux leaders de l'équipe et l'un de ses éléments les plus importants. Il avait par ailleurs terminé deuxième de la course au Ballon d'Or en 2019, derrière Lionel Messi.

Le défenseur néerlandais était arrivé à Liverpool dans le cadre d'un transfert colossal dont le montant avait dépassé 80 millions d'euros, un chiffre qui avait suscité de nombreuses controverses à l'époque, avant que Van Dijk ne prouve au fil des années que l'opération avait été un investissement réussi pour le club anglais.

Durant son passage à Anfield, Van Dijk a contribué à remporter de nombreux titres majeurs, parmi lesquels la Ligue des champions, le championnat d'Angleterre à deux reprises, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe. Il est en outre devenu le capitaine de l'équipe et l'une de ses figures les plus emblématiques.

Malgré la grande expérience que Van Dijk pourrait apporter à la défense de Barcelone, le rapport a indiqué que Hansi Flick ne semble pas convaincu par l'idée de le recruter, bien que l'opération serait gratuite sur le plan financier.

L'entraîneur allemand estime que l'arrivée de Van Dijk à Barcelone à l'âge de 36 ans pourrait imposer une période d'adaptation, sans compter que le recrutement d'un défenseur aussi chevronné pourrait nuire aux chances de certains jeunes éléments d'obtenir davantage de temps de jeu au sein de l'équipe.

Flick prend également en compte dans ses calculs le développement de joueurs comme Gerard Martín et de plusieurs talents de l'académie de La Masia, ce qui le rend plus réservé à l'égard de l'idée de recruter Van Dijk.

Selon le rapport, Flick préférerait que Barcelone se tourne vers des options plus jeunes pour renforcer l'axe défensif, et les noms d'Alessandro Bastoni, de Rood Nistad et de Nico Schlotterbeck ressortent parmi la liste.

Si la direction de Barcelone décidait d'opter pour une option plus expérimentée, l'entraîneur allemand privilégierait Aymeric Laporte à Van Dijk, ce qui reflète ses réticences à l'idée d'enrôler le capitaine de Liverpool, malgré la valeur technique et l'expérience qu'il pourrait apporter à la formation catalane.

Ainsi, la balle semble désormais dans le camp de Barcelone, après que Van Dijk a ouvert la porte à un transfert vers le club, tandis que Flick penche pour l'étude d'autres options avant de prendre la décision finale concernant le renforcement de la ligne défensive.