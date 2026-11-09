Van Dijk et Brobbey déclarent immédiatement forfait pour la sélection néerlandaise

Virgil van Dijk et Brian Brobbey ont déclaré forfait avec l’équipe des Pays-Bas pour cette trêve internationale, a annoncé la KNVB lundi. Le groupe du sélectionneur Xavi ne compte donc plus que 23 joueurs.

Les deux internationaux ne sont pas sortis en pleine forme du week-end de football, précise la KNVB. Van Dijk a disputé 90 minutes avec Liverpool, vainqueur 1-3 sur le terrain de Crystal Palace. Brobbey a fait forte impression lors de la réception de Chelsea par Sunderland (victoire 1-0), même si l’attaquant a quitté le terrain plus tôt.

Van Dijk est un titulaire indiscutable depuis des années et compte désormais exactement 100 sélections. Brobbey totalise 17 sélections sous le maillot des Pays-Bas. Lors de la précédente trêve internationale, l’attaquant avait déjà été gêné par une blessure.

L’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, avait fait savoir qu’il aurait préféré que Brobbey ne soit pas sélectionné en raison de son état physique. « Je n’ai pas parlé à l’entraîneur de Brobbey. Mais il a joué contre Chelsea (1-0) et a été en contact avec lui. Ruud van Nistelrooij, avec qui il entretient de bonnes relations, a lui aussi déjà parlé à Brobbey », a expliqué Xavi lundi.

Selon Xavi, le staff de l’équipe des Pays-Bas reste en contact étroit avec les joueurs qui souffrent de blessures. « Mais Brobbey se sent bien. Nous verrons comment il se sentira lorsqu’il nous rejoindra. Il a toutefois très bien joué hier (dimanche contre Chelsea, NDLR). » Il apparaît désormais que l’ancien joueur de l’Ajax n’est pas suffisamment en forme.

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Xavi ne convoquera pas de remplaçants pour Van Dijk et Brobbey. Memphis Depay et Wout Weghorst n’ont pas été appelés vendredi et n’ont pas à rejoindre finalement le rassemblement des Pays-Bas.

Le groupe de 23 joueurs va préparer les rencontres de Ligue des nations. La Grèce sera l’adversaire des Pays-Bas vendredi à la Johan Cruyff Arena. Trois jours plus tard, un choc les attend en Allemagne, face à l’Allemagne.