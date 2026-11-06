Van Dijk critique les joueurs de Liverpool : nous avons perdu notre concentration, et la défaite est difficile à digérer

Virgil van Dijk, le capitaine de Liverpool, a critiqué la fragilité défensive de son équipe, après avoir encaissé 3 buts pour le troisième match consécutif en Ligue des champions.

Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, a subi un coup dur dans son parcours européen mercredi, après que Fenerbahçe l'a emporté face à l'équipe anglaise à Istanbul (3-2), mettant ainsi fin à la série d'invincibilité que Liverpool avait préservée dans la compétition continentale.

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Liverpool a encaissé 3 buts, tous sur des coups de pied arrêtés, dans un match au cours duquel l'équipe a pourtant mené à deux reprises.

Bien qu'il s'agisse de la première défaite de Liverpool en Ligue des champions cette saison, son capitaine Virgil van Dijk a formulé de vives critiques après la rencontre, exprimant son mécontentement face au manque de solidité défensive de l'équipe et soulignant la nécessité de s'améliorer considérablement dans ce domaine.

Van Dijk a déclaré dans des propos à la presse au sujet de la prestation de son équipe face à Fenerbahçe : « Il est évident que ce n'est pas tenable. Ce fut une soirée décevante pour de nombreuses raisons, mais surtout à cause des buts que nous avons encaissés et de la manière dont nous les avons encaissés. »

L'international néerlandais a poursuivi : « Nous avons du travail à faire. De plus, c'étaient 3 coups de pied arrêtés. Nous défendions très bien, mais nous avons perdu notre concentration et nous n'étions prêts à disputer ni les premiers ballons ni les seconds. C'est une défaite difficile à digérer. »

Van Dijk a ajouté en conclusion de ses propos : « Personne ne veut perdre des matchs, surtout de la manière dont nous avons perdu, mais cela doit nous aider dans un futur proche. Nous ne devons pas accepter les défaites, surtout lorsqu'elles surviennent de cette façon. »