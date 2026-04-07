À l'issue du match opposant le Real Madrid au Bayern Munich, les analystes de Ziggo Sport se sont montrés très critiques à l'égard du comportement de Vinícius Júnior. Rafael van der Vaart, en particulier, n'a pas ménagé la star du Real Madrid et a clairement fait savoir que cela le dérangeait profondément.

Mardi soir, le Bayern Munich a remporté une belle victoire 1-2 à Madrid en Ligue des champions. Les Allemands ont pris une avance confortable grâce à Luis Díaz et Harry Kane, avant que Kylian Mbappé ne réduise l'écart en fin de match. Malgré une offensive finale du Real Madrid, la victoire de l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany est restée intacte.

Lors de l'analyse d'après-match à la télévision, le comportement de Vinícius a été longuement discuté par la présentatrice Hélène Hendriks, Van der Vaart et Danny Blind. Hendriks aborde le sujet : « Vinícius pour finir, qu'en avez-vous pensé ? »

Van der Vaart est d’emblée catégorique : « Horrible. »

Blind tente de nuancer quelque peu et souligne d'abord les qualités de Vinícius. « Eh bien, écoutez, il continue de jouer en se montrant très dangereux. Avec sa vitesse, il aurait dû contourner Neuer plus largement lors de cette occasion à la 61e minute. »

Mais Blind ne peut pas non plus ignorer son comportement. « Mais bien sûr, il nous a encore énervés. Il considère la moindre petite faute comme un penalty. »

Van der Vaart poursuit ensuite en posant la question qui, selon lui, est centrale : « Comment lui faire passer ça ? Je trouve ça tellement dommage, car c’est tout simplement un très bon joueur. On ne veut pas vraiment en parler, mais ça nous énerve à mort. Il reçoit un petit coup, reste à terre, se relève ensuite et voudrait de préférence un carton rouge. »

« Oui, les choses les plus folles. Je trouve ça tellement dommage », déclare Van der Vaart. Hendriks résume bien la situation en parlant d’« une petite tache sur son image », ce à quoi Van der Vaart répond : « Tout à fait. »