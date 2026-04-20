Kees Smit sera l’invité de l’émission Rondo lundi, au lendemain de sa performance de haut vol lors de la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot remportée par l’AZ. Le milieu de terrain a couronné la victoire 5-1 contre le NEC par un but et une passe décisive, et récolte désormais les louanges de toute la sphère footballistique.

Dimanche, le club d’Alkmaar a remporté la Coupe KNVB en dominant le NEC 5-1 au stade De Kuip, décrochant ainsi son premier titre depuis treize ans.

« C’est tout simplement un joueur incroyablement doué », affirme Van der Vaart sur le plateau de Ziggo Sport. « On qualifie parfois trop vite quelqu’un de bon, mais dans son cas, que dire d’autre ? Il est vraiment très fort. »

L’ancien joueur de l’Ajax et du Real Madrid, entre autres, lui prédit un avenir radieux : « S’il continue ainsi, il finira au Real Madrid, ou dans l’un des plus grands clubs du monde, ce que le Real représente à mes yeux. »

« Quel est le bon chemin ? Il doit apprendre à gérer ça », analyse Van der Vaart. « Mais j’ai l’impression qu’il reste les pieds sur terre. »

« Il ne craint pas la pression, en tout cas je ne le vois pas », poursuit Van der Vaart. « Ses interviews sont sympas, il fait bonne impression. »

Le capitaine de l’AZ, Jordy Clasie, également présent sur le plateau de Rondo, abonde dans le même sens : « C’est un joueur vraiment exceptionnel. Sa vision du jeu, son contrôle du ballon, sa capacité à lire les actions… pour moi, c’est hors du commun. »

Le milieu de terrain souligne également que Smit brille dans les situations où ses partenaires sont sous pression : « La façon dont il scrute l’espace avant même de recevoir le ballon… je ne procède pas ainsi », avoue-t-il. « À l’entraînement, il fait preuve d’une classe à part. »