Van der Vaart : « En potentiel, c’est de loin le meilleur à l’Ajax, mais il n’y arrivera plus… »

Rafael van der Vaart estime que Tolu Arokodare n’a, pour l’instant, pas à craindre pour sa place de titulaire à l’Ajax. Deux jours après la défaite 1-3 contre le PSV, le débat dans Rondo sur Ziggo Sport porte sur la hiérarchie au poste d’avant-centre à Amsterdam, où Tolu est actuellement préféré à Marcos Leonardo et Kasper Dolberg.

Tolu a de nouveau débuté samedi contre le PSV et a inscrit le but du 1-1 après 23 minutes. Van der Vaart a donc trouvé surprenant que l’entraîneur Míchel Sánchez fasse sortir l’attaquant dès le début de la seconde période pour Dolberg. « J’ai trouvé ce changement étrange. Ça fonctionnait très bien et il avait marqué. Il faut alors lui faire confiance et le laisser un peu plus longtemps sur le terrain. »

Theo Janssen se montre lui aussi enthousiaste au sujet des qualités de Tolu. « Ce qui est appréciable chez cet attaquant, c’est qu’il peut aussi contrôler des ballons autour de la ligne médiane. Il a tellement de calme, peut repousser ses adversaires, remettre le ballon simplement et repartir ensuite en sprint vers le but. Il n’a pas du tout besoin de faire des choses folles. Je pense vraiment que c’est un bon attaquant. »

Wim Kieft voit lui aussi que le jeu de l’attaquant nigérian correspond bien à ce dont l’Ajax a besoin. « Avec les qualités qu’il a, il faut aussi le juger comme ça. Il est grand et puissant, on peut s’appuyer sur lui. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il dribble, mais ce qu’il doit faire, il le fait extrêmement bien. »

Le présentateur Wytse van der Goot demande ensuite si le débat sur le numéro un au poste d’avant-centre de l’Ajax est, de ce fait, provisoirement clos. Kieft répond par l’affirmative et fait remarquer que Marcos Leonardo n’a jusqu’ici pas assez impressionné, même s’il ne veut pas encore porter de jugement définitif sur le Brésilien.

Van der Vaart, lui, garde confiance en Leonardo. « Je crois toujours en lui. Ce que Jordi Cruijff a dit à son sujet, j’ai trouvé cela juste : “Nous sommes contents qu’il soit là où il doit être, car il se procure ces occasions.” Je n’ai pas encore trouvé les arguments pour tout défendre, mais je pense quand même qu’il va vraiment en marquer énormément. »

Dolberg est ensuite également évoqué, lui qui est entré en jeu contre le PSV, tout comme Leonardo. « Il y a bien sûr toujours Dolberg aussi, qui est potentiellement le meilleur de tous », affirme Van der Vaart. « Seulement, d’une manière ou d’une autre, cela ne va plus le faire pour lui. »