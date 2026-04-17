Van der Vaart a fait une apparition surprise dans l’émission « Vandaag Inside », déclenchant l’hilarité générale dans le studio

Rafael van der Vaart a fait une apparition surprise vendredi dans l’émission « Vandaag Inside ». L’ancien international néerlandais a été mis en lumière par sa compagne, la handballeuse Estevana Polman, qui a annoncé la fin de sa carrière sportive.

L’actuelle joueuse du Rapid Bucarest partage sa vie avec l’ancien milieu de terrain en Roumanie, mais le couple prévoit de rentrer aux Pays-Bas : il a acquis une maison à Huissen. « Oui, on va retourner à Arnhem. J’ai hâte. »

Johan Derksen enchaîne en précisant qu’il se rend souvent à Huissen : « Mon coiffeur est là-bas. On le voit bien, c’est le meilleur coiffeur des Pays-Bas. Il faut vraiment aller chez Arno. » Polman rétorque avec humour : « Alors je n’y vais pas ! »

Reprenant la parole depuis son salon, Polman enchaîne : « Raf voulait disparaître du cadre. Il a prétexté : “Je vais me coucher, je ne serai pas dans l’image.” Et il est parti, un rouleau de papier toilette sous le bras. »

Wilfred Genee demande aussitôt si la chambre est à proximité immédiate. « Tu veux que je te montre ? Oui ? J’m’en fous ! », lance Polman en orientant la caméra vers son compagnon.

« À ta place, je frapperais à la porte », conseille Genee avec un sourire. Van der Vaart apparaît alors à l’image, souriant et saluant d’un signe de la main, sous les applaudissements du public en studio.