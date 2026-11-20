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René van der Gijp a écouté Nigel de Jong avec étonnement. Après la défaite 5-0 de l’équipe des Pays-Bas contre l’Allemagne, le directeur du football de haut niveau de la KNVB a parlé sur Instagram d’une « débâcle » et d’un écart « inacceptable » avec la victoire 7-0 contre la Grèce.

« C’est quand même rassurant que Nigel de Jong ait pris la peine de dire que c’était “inacceptable” », a déclaré Van der Gijp avec une pointe de cynisme dans Vandaag Inside. « C’est bien qu’il ait tenu à le faire savoir. »

« Qu’est-ce qui te prend de rendre cela public ? Ce genre de choses, il vaut quand même mieux en discuter en interne, non ? De quoi parle-t-on ? », s’interroge l’analyste, qui ne comprend pas l’attitude du directeur de la KNVB. « Ce sont des paroles creuses. C’est comme si tu écrivais que tu n’as tout simplement pas eu de chance. »

Selon Johan Derksen, De Jong manque d’une bonne dose d’autocritique. « Il a oublié un instant qu’il en est responsable. Je pense qu’il veut montrer ainsi à la direction et au conseil de surveillance de la KNVB qu’il est en colère contre cette contre-performance. Il veut se faire entendre. »

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« Mais peut-être devraient-ils aussi se rendre compte là-bas que jouer contre la Grèce ou contre l’Allemagne, ce n’est pas du tout la même chose », estime Derksen, qui juge la sélection allemande bien supérieure.

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Valentijn Driessen n’est pas tout à fait d’accord avec l’analyse de Derksen concernant l’Allemagne. « Les Allemands ne sont vraiment pas si bons et occupent la treizième place du classement mondial. Les Pays-Bas sont neuvièmes. Les Grecs ont même gagné là-bas. »

Driessen se montre ensuite critique envers De Jong. « C’est lui qui a procédé à la nomination de Xavi. La manière dont cela s’est passé était, elle, acceptable ? »

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Les Pays-Bas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations en terminant deuxièmes du groupe B. La France, l’Angleterre et le Portugal sont leurs adversaires possibles.

Le quart de finale se disputera en deux matches en mars 2027. Les demi-finales auront lieu les 9 et 10 juin, et la finale le 13 juin.