Van der Gijp laisse entendre des propos significatifs sur l'avenir de « Vandaag Inside »

L’avenir de « Vandaag Inside » reste flou. René van der Gijp et Johan Derksen reconnaissent des frictions en coulisses, et l’ancien footballeur n’écarte pas l’idée de quitter le plateau l’an prochain.

Par ailleurs, Wilfred Genee, le présentateur, suscite l’intérêt de RTL, comme l’ont révélé récemment les médias. Aucune décision définitive n’a toutefois encore été prise. « Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison, nous avons encore un an de contrat, donc nous avons tout le temps nécessaire. D’ici là, la donne pourrait complètement changer », a-t-il déclaré lundi dans l’émission RTL Boulevard.

Van der Gijp prendra sa décision finale en mars 2027, un mois avant l’ouverture des nouvelles négociations. « Une saison, c’est long, et chez nous, ça se joue en vagues de forme et de moins bonne forme. Tenir jusqu’au bout est déjà une expédition. Après, on verra. Je ne vais pas anticiper davantage pour l’instant », a-t-il déclaré au journal De Telegraaf.

L’ambiance en coulisses s’est dégradée ces dernières semaines, reconnaît Van der Gijp : « Après Curaçao, ça a de nouveau un peu grincé, et c’est toujours dommage et inutile. Quand tout se passe bien, nous faisons toujours de la très bonne télévision. »

Derksen, lui, exclut tout départ vers une autre chaîne. « J’ai fait savoir à John de Mol que si je reste en forme, je resterai chez Talpa. Les négociations financières ne m’intéressent pas. Je suis satisfait de ma rémunération. »

« Wilfred et René voient les choses différemment. Je ne vais pas changer de chaîne juste avant la retraite, mais je comprends qu’ils le fassent. Chez Videoland, ils auraient bien plus d’options qu’à SBS6 », analyse Derksen.

Derksen anticipe même un avenir pour « Vandaag Inside » si Genee partait : « Quand une émission affiche de telles audiences, la supprimer irait à l’encontre de toutes les règles de la télévision. Wilfred n’est plus irremplaçable. Nous avons Hélène Hendriks et Thomas van Groningen en réserve. Personne n’est indispensable, moi compris. »