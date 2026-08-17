Van der Gijp est surpris par l’investissement de l’Ajax pour un attaquant

René van der Gijp a suivi avec intérêt l’Ajax dimanche, alors que le club a laissé filer de précieux points contre le sc Heerenveen (2-2). Après ce match nul, le consultant de Dordrecht ne comprend pas pourquoi les Amstellodamois ont dépensé autant d’argent pour Marcos Leonardo.

« Est-ce qu’un seul recruteur est allé voir ce Brésilien, qu’ils sont allés chercher dans le désert ? », se demande Van der Gijp à voix haute dans le podcast KieftJansenEgmondGijp. « Je ne pense pas », répond ensuite l’ancien attaquant à sa propre question.

Son compère de plateau, Rob Jansen, enchaîne avec une observation cynique au sujet du recruteur concerné de l’Ajax. « Il doit passer chez Hans Anders. Pour aller chercher des lunettes. »

« Je comprends bien la difficulté », poursuit Van der Gijp dans son analyse du recrutement de Leonardo cet été. « On ne fait pas venir comme ça un Brésilien aux Pays-Bas pour jouer ici contre le PEC Zwolle. Ils ne sont pas nombreux à se dire : ça me semble être un bon plan. »

« Donc il faut pêcher dans un vivier sur lequel on n’a pas de certitudes absolues. Mais 20 millions... C’est énormément d’argent ! », lance un Van der Gijp stupéfait, en référence au montant déboursé par l’Ajax pour Leonardo, arrivé d’Al-Hilal.

Leonardo est entré en jeu au milieu de la seconde période, aussi bien contre le PEC Zwolle (victoire 0-2) que face à Heerenveen, sur décision de l’entraîneur Míchel. Lors des deux rencontres, la recrue à plusieurs millions n’a pas trouvé le chemin des filets.

L’attaquant brésilien est en concurrence à l’Ajax avec Kasper Dolberg et Tolu Arokodare. Míchel a souligné dimanche en conférence de presse qu’il attendait beaucoup de Leonardo cette saison.