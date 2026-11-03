Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1085288647.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Traduit par

Van Bronckhorst surprend avec un nom en défense au Feyenoord

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions
Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Feyenoord s’apprête à disputer un choc en Ligue des champions face à l’Inter, attendu à De Kuip. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition de son équipe pour cette rencontre européenne, qui débutera à 21 h à De Kuip.

Tjark Ernst gardera les buts mardi face au géant italien. Givairo Read, à droite, et Javi López, à gauche, occuperont les postes de latéraux de Feyenoord. Thijs Kraaijeveld et Mika Mármol formeront la charnière centrale du club de Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe sera donc sur le banc de l’équipe à domicile, tandis que Jerry St. Juste est absent en raison d’une blessure.

Au milieu de terrain, Van Bronckhorst conserve ses options habituelles. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël, positionné plus haut, débuteront à nouveau dans ce secteur.

Pas de surprise non plus en attaque. Anis Hadj Moussa évoluera comme à son habitude sur le côté droit, avec Luciano Valente sur le flanc gauche. Nacho Ferri servira de point d’appui le plus avancé face aux défenseurs rusés de l’Inter.

Samedi, Feyenoord a laissé échapper de précieux points contre Fortuna, qui a arraché le nul en fin de match : 1-1. L’Inter a également subi un revers dans la course au titre en Serie A, avec une défaite 3-1 dans le derby toujours très disputé face à l’AC Milan.

Prochains matchs
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov. 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov. 2026

COM

COM

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition de l’Inter : Martínez ; Bisseck, Akanji, Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco ; Esposito, Thuram.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google