Van Bronckhorst surprend avec un nom en défense au Feyenoord

Feyenoord s’apprête à disputer un choc en Ligue des champions face à l’Inter, attendu à De Kuip. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition de son équipe pour cette rencontre européenne, qui débutera à 21 h à De Kuip.

Tjark Ernst gardera les buts mardi face au géant italien. Givairo Read, à droite, et Javi López, à gauche, occuperont les postes de latéraux de Feyenoord. Thijs Kraaijeveld et Mika Mármol formeront la charnière centrale du club de Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe sera donc sur le banc de l’équipe à domicile, tandis que Jerry St. Juste est absent en raison d’une blessure.

Au milieu de terrain, Van Bronckhorst conserve ses options habituelles. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël, positionné plus haut, débuteront à nouveau dans ce secteur.

Pas de surprise non plus en attaque. Anis Hadj Moussa évoluera comme à son habitude sur le côté droit, avec Luciano Valente sur le flanc gauche. Nacho Ferri servira de point d’appui le plus avancé face aux défenseurs rusés de l’Inter.

Samedi, Feyenoord a laissé échapper de précieux points contre Fortuna, qui a arraché le nul en fin de match : 1-1. L’Inter a également subi un revers dans la course au titre en Serie A, avec une défaite 3-1 dans le derby toujours très disputé face à l’AC Milan.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition de l’Inter : Martínez ; Bisseck, Akanji, Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco ; Esposito, Thuram.