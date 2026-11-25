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Malgré la défaite face au FC Porto, Giovanni van Bronckhorst retient du positif de la prestation de Feyenoord. Le club de Rotterdam s’est incliné 0-1 mardi soir au De Kuip et n’a désormais remporté aucun de ses sept derniers matches officiels. Après cette rencontre de Ligue des champions, l’entraîneur revient notamment auprès de Ziggo Sport sur le but refusé dans des circonstances très étonnantes en fin de match.

Feyenoord s’est retrouvé mené après seulement deux minutes sur un but contre son camp d’Oussama Targhalline, mais ne s’est pas laissé abattre, selon Van Bronckhorst. « On sent évidemment que ce n’est pas un bon début, mais je trouve d’autant plus remarquable la façon dont nous avons continué ensuite, en attaquant à fond. Je pense que nous avons tout simplement très bien joué aujourd’hui. »

L’entraîneur a vu des motifs d’espoir pour les prochains matches. « Cela donne évidemment confiance pour la suite du championnat. Quand on traverse une période aussi difficile et qu’on est capable de produire cela contre Porto, la seule chose qui nous manque aujourd’hui, c’est le résultat. »

Van Bronckhorst a également constaté que son équipe s’était créé des occasions beaucoup plus facilement que lors des matches précédents. « Leur gardien a aussi réalisé quelques arrêts magnifiques. Ce n’est pas l’engagement qui nous a manqué et nous avons progressé. »

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Florian Kastenmeier a lui aussi reçu les compliments de l’entraîneur de Feyenoord. Préféré à Tjark Ernst face à Porto, le gardien allemand a impressionné Van Bronckhorst. « Je pense que Florian a vraiment livré un match exceptionnel aujourd’hui. Entrer sur le terrain dans une telle situation et faire ses débuts en Ligue des champions, ce n’est pas rien. On voit que nous avons davantage de sérénité à la relance et que nous pouvons construire nos attaques plus facilement, par le jeu court comme par le jeu long. »

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Van Bronckhorst espère que son équipe confirmera dimanche, lors du Klassieker contre l’Ajax, ce qu’elle a montré face à Porto. « Si nous avons quelque chose de vraiment positif, je veux m’appuyer dessus. Je pense que c’est aussi logique pour les joueurs, et je le leur ai dit. »

« Je sens que l’équipe a confiance, poursuit l’entraîneur. Je vois une équipe qui veut se battre, qui fait tout pour gagner un match. On l’a vu sur le terrain aujourd’hui et nous devons aussi le montrer dimanche. »

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Feyenoord a cru un instant égaliser en fin de match contre Porto sur une tête de Nacho Ferri, après que l’arbitre Irfan Peljto a reçu un signal sur sa montre et accordé le but. « Au départ, ce n’était évidemment pas un but, ça n’en avait pas l’air non plus. Puis il a montré sa montre », raconte Van Bronckhorst.

« J’ai bien sûr déjà vécu un but accordé grâce à une montre au stade. C’était contre le PSV. » L’entraîneur de Feyenoord fait référence au but contre son camp très commenté du gardien Jeroen Zoet en 2017.

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Après l’intervention de la VAR, le but a finalement été annulé et l’arbitre est allé parler à Van Bronckhorst après le coup de sifflet final. « Au bout du compte, il faut attendre. On sait que la VAR va vérifier et, si ce n’est pas un but, ce n’est pas un but. L’arbitre s’est même excusé après le match parce que les montres ne fonctionnaient tout simplement pas correctement. »