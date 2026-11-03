Giovanni van Bronckhorst a provoqué une vive irritation chez les supporters de Feyenoord après la défaite 0-3 contre l’Internazionale. Malgré les trois buts encaissés, l’entraîneur maintient sa confiance au gardien Tjark Ernst et souligne que l’Allemand a besoin de temps pour continuer à progresser. Ces propos passent particulièrement mal auprès des supporters de Feyenoord, qui expriment massivement leur incompréhension sur FR12.

Mardi soir, après la rencontre, Van Bronckhorst a de nouveau été interrogé par Ziggo Sport sur la situation d’Ernst. « C’est un gardien talentueux qui vient de la 2. Bundesliga. Il devra progresser chez nous, et c’est un grand changement, mais nous avons plusieurs joueurs qui doivent franchir ce cap », a déclaré l’entraîneur pour défendre son gardien. « Notre politique consiste aussi à recruter des talents et à leur donner la possibilité de se développer. C’est à nous de les aider. »

Ces explications agacent fortement les supporters, qui estiment que Feyenoord ne doit pas servir de lieu de formation à un gardien censé être performant au plus haut niveau. « Qu’il progresse avec l’équipe réserve », peut-on lire sur FR12, tandis qu’un autre supporter écrit : « Je peux comprendre une partie de ce que dit Gio ici, mais en ce qui concerne Ernst, il faut vraiment que ça s’arrête maintenant. » Certains réclament aussi que le deuxième gardien, Florian Kastenmeier, ait sa chance, qu’un nouveau gardien soit recruté cet hiver et qu’Ernst soit prêté.

« Le passage chez nous s’est tout simplement révélé beaucoup trop difficile pour lui. Cela a été complètement mal évalué », estime un autre supporter, qui éprouve désormais surtout de la compassion pour le gardien. Un autre souligne que les dix autres joueurs ont également été en difficulté et que la défense s’est fait éliminer beaucoup trop facilement sur le troisième but encaissé.

Van Bronckhorst a indiqué à Ziggo Sport qu’il avait tout de même vu des points positifs malgré la nette défaite. « J’ai vu une équipe qui voulait se battre. Nous nous attendions bien sûr à un match dans lequel nous pourrions jouer, mais où ils pourraient se montrer dangereux à tout moment », a déclaré l’entraîneur. « Il faut alors avoir un peu de réussite pour pouvoir monter en puissance dans le match, mais nous avons encaissé le 0-1 assez rapidement. Ça n’aide pas, et le deuxième but nous a vraiment fait très mal. »

Après la pause, Feyenoord n’est pas non plus parvenu à relancer le suspense. « À la mi-temps, j’ai encore dit que nous pouvions monter en puissance si nous marquions. Puis nous avons encaissé le troisième but et, dans ces conditions, il devient très difficile de jouer », analyse Van Bronckhorst. « L’Inter a beaucoup d’expérience et n’a pas peur de défendre en bloc compact tout en se montrant dangereux. C’est là que l’on a vu la différence d’expérience. »

L’entraîneur a en outre constaté une nette différence avec le précédent match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. « Contre Barcelone, nous avions bien conservé le ballon en seconde période et nous nous étions créé des occasions. Aujourd’hui, il ne s’agissait pas vraiment d’occasions construites, car on voit que l’Inter se replie très vite », explique-t-il. « Ils sprintent vers l’arrière pour resserrer les lignes et, face à cela, il faut être très bon. En première période, le ballon n’est pas arrivé comme il fallait dans la surface à plusieurs reprises, et ce sont des situations dont nous devons profiter. »