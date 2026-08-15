Le PSV a décroché samedi soir sa première victoire de la saison en Eredivisie VriendenLoterij. L’équipe de Peter Bosz s’est imposée sur la pelouse d’Excelsior (1-2). Ruben van Bommel a inscrit le but de l’ouverture du score très tôt, avant que Casper Widell n’égalise après la pause. Le PSV a réagi immédiatement par l’intermédiaire de Ricardo Pepi et a ainsi pris sa revanche après son faux départ contre Fortuna Sittard (2-2) la semaine dernière.

Bosz a notamment choisi de titulariser Sergiño Dest et Joey Veerman, de retour dans le onze de départ. Kodai Sano a effectué ses débuts officiels avec le PSV après la pause, en entrant en jeu. Du côté d’Excelsior, le capitaine Noah Naujoks était absent en raison d’une légère blessure et Widell a débuté avec le brassard au bras.

Excelsior a démarré fort et s’est tout de suite montré dangereux dans la moitié de terrain du PSV, mais au bout de cinq minutes, le ballon a terminé au fond des filets de l’autre côté. Veerman a lancé Wanner d’une passe en profondeur parfaite, avant que l’Allemand ne bute sur le gardien Stijn van Gassel et que Van Bommel ne reprenne proprement le ballon repoussé : 0-1.

L’équipe à domicile ne s’est pas laissée abattre par cette ouverture du score précoce et s’est procuré peu après une occasion par l’intermédiaire de David Garden et Nika Yegoian. Ensuite, le nombre d’occasions a nettement chuté et il ne s’est pas passé grand-chose pendant longtemps devant les deux buts. À la 36e minute, le PSV est encore passé tout près d’un deuxième but, mais Van Gassel a repoussé une puissante tête de Perisic.

Le PSV est ainsi rentré aux vestiaires avec un avantage minimal et s’est offert une énorme occasion de faire le break peu après la reprise. Dest a débordé son adversaire et s’est retrouvé face à face avec Van Gassel, mais le gardien a empêché le 0-2. Sur cette action, Pepi aurait préféré que Dest lui passe le ballon.

Une minute plus tard, Excelsior a, lui, frappé de l’autre côté. Yegoian a adressé le ballon dans la surface et Widell a catapulté de la tête le 1-1 au fond des filets à la 54e minute. L’équipe à domicile n’a pas pu en profiter longtemps, puisque à peine deux minutes plus tard, Pepi a redonné l’avantage au PSV en poussant le ballon au fond à bout portant après un magnifique centre de Dest.

Bosz a ensuite fait entrer le débutant Sano et Amir Bouhamdi à la place de Wanner et Van Bommel. Le PSV s’est alors procuré des occasions de plier définitivement le match, sans y parvenir. Sano a eu la plus grosse opportunité à la 76e minute lorsqu’il s’est présenté seul face à Van Gassel, mais le gardien d’Excelsior a sauvé son équipe avec sa jambe tendue.

Le score est donc resté à 1-2, offrant au PSV, après le précédent match nul 2-2 contre Fortuna Sittard, sa première victoire en championnat de la saison. Excelsior reste à trois points après deux journées.