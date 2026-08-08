Valverde reconnaît : « Mourinho m'a surpris », et voici ma position sur la décision de Rodri

Fede Valverde, le capitaine du Real Madrid, s'est exprimé devant les médias présents à la Groupama Aréna de Budapest, après la victoire en amical sur le score de 2-1 face au Ferencváros.

Le journal AS a rapporté les déclarations de Valverde, qui a affirmé : « Je ne m'attendais pas à ce que l'entraîneur José Mourinho soit ainsi, durant les journées que j'ai passées avec lui. »

Il a poursuivi : « Mourinho est proche des joueurs. Au bout du compte, c'est une personne qui est avec nous par nature et par caractère. Parfois, il est dur, mais je pense que c'est la manière qui peut permettre à quelqu'un de progresser. J'aime sa façon de nous traiter, et sa façon de me traiter, moi. »

Les éloges de Fede Valverde ne se sont pas limités à son nouvel entraîneur, mais se sont étendus également à son nouveau coéquipier Bernardo Silva.

La star uruguayenne a déclaré : « Bernardo Silva est charmant, drôle et jovial, et il s'est bien intégré à toute l'équipe. C'est un joueur formidable que j'ai toujours admiré lorsqu'il était un adversaire, et aujourd'hui nous pouvons l'avoir avec nous. »

Quant à Rodri, la star de Manchester City qui a refusé l'offre du club merengue et préféré rejoindre le Barça, Valverde a répondu : « La décision de Rodri ? Je parle de moi, et je me concentre uniquement sur le club et mes coéquipiers. »

Au sujet de l'amical face au Ferencváros, il a expliqué : « Nous essayons de faire ce que veut l'entraîneur, et d'appliquer ses idées. Il y a beaucoup de joueurs absents, mais, quoi qu'il en soit, nous nous améliorons petit à petit. »

Il a souligné : « Je prends beaucoup de plaisir à avoir Mourinho avec nous ici, et j'essaie, comme je l'ai dit dans une interview, d'apprendre de lui et de profiter au maximum de chaque journée où je m'entraîne avec lui et son staff technique. »

Il a conclu : « J'assume une grande responsabilité en portant le brassard de capitaine. J'essaie de rendre heureux chaque joueur présent dans le vestiaire, de faire en sorte qu'il se sente à l'aise et qu'il ait une énergie positive. »