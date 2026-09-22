La défaite dans le derby n'a pas été la pire nouvelle pour le Real Madrid ; c'est ce qui est arrivé 24 heures plus tard, un coup dur et direct au cœur de l'entrejeu de José Mourinho, dont le protagoniste est Kang In Lee et la victime Fede Valverde.

Un bref rapport médical de Valdebebas a confirmé la catastrophe : une entorse de troisième degré et une absence prolongée qui privera le club merengue de l'une de ses armes les plus importantes lors de l'une des périodes les plus chargées de la saison.

Le rapport médical : rupture complète et absence de deux mois

Le Real Madrid a officiellement annoncé l'ampleur de la blessure via un communiqué direct et concis : « À la suite des examens réalisés aujourd'hui par le staff médical du Real Madrid sur notre joueur Fede Valverde, une entorse de troisième degré à la cheville gauche a été diagnostiquée, et sa guérison reste soumise à une évaluation complémentaire. »

Bien que le club se soit gardé de préciser la durée, la gravité de la blessure est médicalement connue selon le média espagnol « Sport ». Une entorse de troisième degré signifie une rupture complète ou quasi complète des ligaments de la cheville, une blessure dont le temps de récupération n'est pas inférieur à huit semaines complètes si le processus de rééducation se déroule sans complications.

Un coup fatal pour la saison de Mourinho

Ce diagnostic met fin aux plans de l'Uruguayen à court et moyen terme, puisqu'il a été immédiatement écarté du rassemblement de la sélection uruguayenne durant la présente trêve internationale.

Mais le véritable prix, ce sont le Real Madrid et Mourinho qui le paieront ; car cette absence de 8 semaines signifie :

Un coup dur pour le Clásico : son absence est officiellement confirmée pour le tant attendu Clásico face au Barça, le 25 octobre prochain au Camp Nou, une rencontre sur laquelle Mourinho comptait beaucoup pour trancher la lutte pour la première place.

Un mois et demi d'enfer : Valverde manquera 7 matchs décisifs en Liga et deux matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions, à un moment où l'écart a commencé à se creuser avec le Barça, leader.

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Mourinho perd ainsi son joueur le plus polyvalent et le plus capable d'occuper plusieurs postes, le poumon infatigable au milieu, au poste de latéral et sur l'aile, laissant un vide immense à un moment où l'équipe ne peut se permettre aucun nouveau contretemps.