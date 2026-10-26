L'Uruguayen Fede Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, a exprimé sa joie après la victoire 2-1 face au Barça lors du Clásico, soulignant que le travail collectif et la capacité à surmonter les difficultés avaient été la clé du succès du club merengue. Il a également salué ses coéquipiers Kylian Mbappé et Andriy Lunin après leur prestation remarquable lors de la rencontre.

Dans des déclarations à la chaîne de télévision du Real Madrid, Valverde s'est dit fier de ses coéquipiers, précisant que tous les joueurs donnent le maximum sur le terrain, ce qui s'est reflété dans la performance de l'équipe face à son rival catalan.

Il a ajouté : « La clé a été de jouer comme une seule équipe, de savoir surmonter les difficultés, de garder la possession et de percer la défense adverse. Nous avons été très bons, surtout en première mi-temps. »

Jouer malgré la blessure

Le milieu de terrain uruguayen a évoqué son incapacité à terminer le match en raison de problèmes physiques, expliquant qu'il avait tenté de poursuivre le jeu après la pause malgré la douleur ressentie à la suite d'un duel.

Il a déclaré : « Si l'équipe gagne, je dormirai tranquille et heureux », affirmant que jouer aux côtés de ses coéquipiers représente un grand honneur pour lui, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

Un hommage particulier à Mbappé et Lunin

Valverde a salué l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur des deux buts du Real Madrid dans le Clásico, soulignant qu'il travaille dur et mérite de continuer à briller et à marquer des buts.

Il a également adressé un grand éloge à Andriy Lunin, après que le gardien ukrainien a réalisé un arrêt décisif durant la rencontre, déclarant : « Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que Lunin a fait aujourd'hui. »

Il a précisé que le gardien continue de travailler dans l'ombre malgré son faible temps de jeu, sans se plaindre, et reste prêt à répondre aux besoins de l'équipe lorsqu'il en a l'occasion.

Valverde a conclu ses propos en insistant sur l'importance de la série de cinq victoires consécutives, estimant qu'elle offre au Real Madrid un fort coup de boost moral, tout en soulignant la nécessité de continuer à travailler encore plus dur pour maintenir les résultats positifs et rester en lice pour les titres.