José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match face à Leipzig ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions.

Mourinho a décidé de titulariser à nouveau Fede Valverde au poste d'arrière droit, tout en continuant d'ignorer le duo composé de Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, sachant que le joueur uruguayen avait déclaré son refus de jouer à ce poste, préférant évoluer au milieu de terrain.

Par ailleurs, Bernardo Silva a fait son retour dans le onze de départ, après avoir été écarté des plans de Mourinho précédemment, parmi cinq changements par rapport à la composition de l'équipe lors du dernier match face à Séville.

Vinicius Junior est également de retour pour mener la ligne d'attaque, après son absence pour suspension lors du match contre Séville en Liga, sachant que sa suspension s'étend au Clasico.

L'entraîneur portugais a préféré ménager Marc Cucurella en vue du Clasico, et faire jouer Alvaro Carreras au poste d'arrière gauche.

Le Real Madrid aborde cette rencontre en quête d'un sans-faute lors des trois premières journées, après avoir battu la Roma et l'Inter Milan lors des deux premières journées.

Le match d'aujourd'hui constituera l'ultime répétition pour la Maison blanche avant d'affronter le Barça lors du Clasico, dimanche prochain.

La composition du Real Madrid pour le match face à Leipzig :

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

Milieu de terrain : Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Attaque : Vinicius Junior, Arda Güler, Kylian Mbappé.