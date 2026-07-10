Alors que les noms d’Arne Slot, d’Erik ten Hag, de Peter Bosz, de Sarina Wiegman et de Pep Guardiola circulent pour succéder à Ronald Koeman, le journaliste Valentijn Driessen avance un nouveau candidat dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf.

Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports réputé pour la fiabilité de ses informations, la KNVB négocierait déjà avec Slot pour lui succéder à la tête des Oranje. « On entend aussi dire que Slot ne serait pas intéressé », déclare Mike Verweij, qui souligne par ailleurs que Ten Hag et Bosz ne semblent, pour l’instant, pas séduits par le poste de sélectionneur.

L’observateur de l’Ajax trouve frappant que Bosz semble soudainement fermer la porte à ce poste vacant. Valentijn Driessen ne partage pas cet avis : « Il a seulement dit : “Je serai disponible dans deux ans”. Mais on ne lui a pas demandé ce qu’il comptait faire d’ici là. » Selon Verweij, Guardiola reste le candidat favori de la KNVB.

Verweij s’interroge alors sur la position de Michael Reiziger dans cette short-list : « Est-il le suivant si Guardiola et Slot ne donnent pas suite, ou y a-t-il encore d’autres candidats étrangers entre les deux ? » Il précise ensuite que Driessen a déjà une idée en tête.

« Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, qui a réalisé un travail remarquable », répond le natif de Westland. « Il est resté neuf ans à ce poste et a atteint la finale de la Coupe du monde 2018. C’est un homme calme, je pourrais donc imaginer qu’il soit candidat. »

« Mais après neuf ans, il pourrait vouloir capitaliser en rejoignant un club, au vu de ses excellents résultats », poursuit Driessen, qui s’interroge aussi sur les profils situés entre les grands favoris et Reiziger. « Il y a peut-être Ron Jans, mais est-ce suffisant ? On dit de lui qu’il sait bien gérer les relations humaines. »

Le critique évoque aussi Fred Rutten, mais anticipe des difficultés liées à sa communication médiatique et conclut qu’il n’y a guère d’autres options. Verweij révèle enfin qu’un « accord » a été trouvé avec Reiziger. « Il passerait par les Espoirs pour prendre ensuite la tête des A. J’ai depuis compris que ce scénario n’est plus d’actualité, mais il reste intéressé. Il pourrait y parvenir, mais il devrait alors lutter contre l’opinion publique, car son image n’est pas excellente. »