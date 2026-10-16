Valentijn Driessen se montre exceptionnellement élogieux envers une personne : « C’était formidable, vraiment »

Valentijn Driessen est impressionné par Clarence Seedorf. L’entraîneur de 50 ans a été présenté cette semaine au Corinthians et s’est exprimé à cette occasion dans un portugais courant.

Après une série catastrophique, le Corinthians est désormais tombé à la seizième place de la Série A brésilienne. L’entraîneur Fernando Diniz a été licencié, puis Seedorf a été nommé pour lui succéder.

« Sa présentation était formidable, commence Driessen dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. Vraiment. Il parlait couramment portugais et il a fait une sacrée entrée. »

« S’il obtient des résultats à la hauteur de sa prestation lors de cette conférence de presse, le Corinthians gagnera tous ses matches. Il a vraiment été formidable. Bien sûr, il sait très bien parler, mais la façon dont il s’est exprimé… Et dans cette langue, en plus. Il en imposait. »

« C’était impressionnant, vraiment impressionnant. Pour ce qui est de la communication, le Corinthians n’a aucun souci à se faire. Je crois qu’il parle italien, espagnol, portugais, anglais, néerlandais… »

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Jeudi, il a été annoncé que Seedorf quittait avec effet immédiat le conseil de surveillance de la Fédération néerlandaise de football (KNVB) en raison de son nouveau poste au Corinthians. Driessen estime que c’est une bonne chose.

« Cette situation est tout simplement indésirable pour la KNVB. On ne peut pas imposer ça à ce garçon, ni au Corinthians, ni à Depay. Et on ne peut pas non plus l’imposer à la KNVB. C’était donc une décision très facile à prendre », conclut Driessen.