Comment regarder Valence-Osasuna avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Valence reçoit Osasuna au stade Mestalla pour un match de Liga entre une équipe de la seconde moitié du classement et une autre située juste au-dessus.

Le Valence de Javier Aguirre occupe la 17e place et doit transformer ses résultats récents en une série plus régulière. Le club a battu le Rayo Vallecano 1-0 lors de sa dernière sortie en championnat et a remporté trois de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Cette série comprend une victoire 6-0 contre Tavernes de la Valldigna en Coupe du Roi. La défaite 3-0 face au Real Madrid plus tôt en novembre illustre toutefois l’irrégularité de ses performances.

Osasuna, entraîné par Jagoba Arrasate, arrive à la 13e place après une victoire 1-0 contre Malaga le 22 novembre. C’était son premier succès au cours d’une série qui avait également été marquée par des défaites face au Deportivo de A Coruna et à Séville.

Arrasate devra aussi composer sans le défenseur Alejandro Catena, suspendu. Plusieurs autres absences dans les deux équipes sont indiquées ci-dessous.

Valence a remporté leur dernière confrontation 1-0 à Mestalla en mars. Osasuna saura donc à quoi s’attendre à Valence.