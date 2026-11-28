Comment regarder Valence contre Osasuna avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Valence reçoit Osasuna au stade Mestalla pour une rencontre de Liga entre deux équipes de la seconde moitié du classement, Osasuna occupant une place supérieure.

Le Valence de Javier Aguirre est 17e et doit trouver davantage de régularité après ses récents résultats. Le club a battu le Rayo Vallecano 1-0 lors de sa dernière sortie en championnat et a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Cette série comprend une victoire 6-0 contre Tavernes de la Valldigna en Coupe du Roi. La défaite 3-0 face au Real Madrid plus tôt en novembre montre toutefois que les résultats restent irréguliers.

Osasuna, entraîné par Jagoba Arrasate, arrive à la 13e place après sa victoire 1-0 contre Malaga le 22 novembre. C’était son premier succès au cours d’une série marquée aussi par des défaites contre le Deportivo La Corogne et Séville.

Arrasate devra également faire sans le défenseur Alejandro Catena, suspendu. Plusieurs autres absences dans les deux équipes sont indiquées ci-dessous.

Valence a remporté leur dernière confrontation 1-0 à Mestalla en mars. Osasuna saura donc à quoi s’attendre à Valence.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les moyens de suivre le match en streaming.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Valence contre Osasuna sont indiquées ci-dessous afin que vous puissiez choisir comment suivre la rencontre en direct.

Actualités des équipes et effectifs